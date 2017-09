TANGERANG - Musisi Iwa Kusuma atau yang dikenal sebagai Iwa K siap menghadirkan karya-karya musik terbaru usai bebas dari penjara. Iwa berjanji akan berkarya tanpa sentuhan barang haram, narkotika.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Iwa K saat dijumpai usai sidang putusan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten.

"But one thing for sure, gua bakal balik lagi, gua bakal berkarya, dengan cara gua sekarang. Dengan cara gue yang insya Allah lebih baik," katanya pada Rabu (27/9/2017).

Ketika ditangkap oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan narkotika, Iwa K mengungkap alasan mengonsumsi barang haram. Rapper berusia 46 tahun itu rupanya ingin meningkatkan kepercayaan diri saat manggung di atas pentas.

Oleh karena itu, bapak dua orang anak itu memastikan bakal kembali dengan wajah baru. Ia tidak akan memakai narkotika jenis apa pun untuk berkarier di industri musik Tanah Air.

"Cara gua untuk gimana caranya berkarya bener-bener natural high. Natural dari diri gue tanpa pengaruh dari yang lain. Itu buat gua natural high," jelas Iwa.

"Benar-benar dari diri gue bukan hal lain yang akhirnya mentrigger karya gue. Tapi bener-bener dari diri gue," sambungnya.

Selanjutnya terkait kasus penyalahgunaan narkotika sendiri, Iwa K telah dijatuhi hukuman selama enam bulan penjara dengan ketentuan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur pada hari ini. Vonis tersebut dua bulan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Masa tahanan terhitung sejak Iwa K menjalani rehabilitasi di RSKO. Kejadian tersebut terjadi pada 5 Mei 2017. Itu berarti sisa masa tahanan pelantun Bebas ini kurang lebih sebulan lagi.

Iwa K ditangkap aparat kepolisian pada 29 April 2017 saat hendak terbang menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diamankan di Terminal 1A Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

Barang bukti berupa tiga linting ganja yang diselipkan ke dalam rokok kemasan kretek ditemukan di kantong celana sang rapper. Diketahui berat netto-nya sebesar 1,4850 gram. Atas perkara ini, Iwa K dikenai pasal 127 ayat (1) huruf a tentang narkotika.

(sus)