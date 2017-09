JAKARTA - Setelah sebelumnya santer diisukan dekat dengan Bastian Steel, kini Chelsea Islan membuat para warganet tercengang lantaran dirinya baru-baru ini kedapatan berpose bareng dengan anak dari Marini Zumarnis yang diketahui bernama Mohammad Daffa Wardana. Menariknya foto tersebut dibagikan lewat akun instagram dari Daffa @daffawardhan.

Sontak saja warganet yang melihat pose kebersamaan Chelsea Islan dengan Daffa kala itu langsung memunculkan berbagai spekulasi. Bahkan warganet agak sedikit penasaran dengan hubungan kedatangan Chelsea Islan pada kediaman Marini Zumarnis. Tak hanya itu, tudingan berpacaran sempat dilontarkan beberapa warganet.

"@daffawardhana wah, ini foto sejak kapan nih? kok ada chelsea islan datang ke rumah keluargamu," tulis @obay_ngobeys.

"Finnaly akhirnya go publik juga..smg langgeng y amien...," tulis @ayuhandyni4132.

"Kak chelsi pacarnya ya," tulis @budyantojoko_.

Sementara itu, dalam foto tersebut terlihat Daffa juga tampak memberikan senyum lepas lantaran tengah merayakan ulang tahun dari sang ayah. Ucapan pun tampak dibubuhkan Daffa dalam foto itu. Tak hanya itu, sebuah kalimat mesra juga tampak ditulis Daffa melalui keterangan foto itu.

Tidak lupa, rupanya Daffa juga mencolek akun instagram pribadi dari Chelsea Islan.

"In a state of missing home. Throwback to Dad's Birthday with the special ones. #familyfirst ❤️," tulis Daffa.

Memang seperti yang diketahui untuk soal asmara, Chelsea Islan agaknya begitu tertutup dan tidak terlalu banyak bicara. Begitu juga dengan kedekatannya dengan Bastian Steel menjadi sebuah pertanyaan besar. Tapi kabar tersebut sudah dibantah oleh Bastian sendiri.

(aln)