NEW YORK – Pembatalan konsernya di Rio bukan karena sakit, Lady Gaga hanya sedang dalam masa pemulihan diri. Namun, penyanyi kelahiran New York, AS itu mendapatkan sesuatu yang manis dari salah seorang sahabatnya.

Mengutip Daily Mail, Rabu (27/9/2017), Gaga terlihat dibalut dengan hoodie Ivy Park yang diberikan dari Beyonce.

"Tidak mengalami hari sakit yang baik. Terimakasih sayang B untuk mengirimi saya sweter yang nyaman ini,” ujar penyanyi berusia 31 tahun itu memaparkan foto yang di-posting pada hari Selasa di Instagram.

Pelantun Bad Romance itu juga tak luput memperlihatkan rosario perak khasnya dengan dibalut sweater dari Beyonce.

“Biarkan saya hangat di luar di tempat tidur gantung sehingga saya bisa menambangkan pepohonan, langit, dan matahari dan menarik napas dalam-dalam. Merasa sangat beruntung memiliki begitu banyak cinta ❤,” tambah Gaga.

Sedangkan di-posting-an keduanya, Gaga mengunggah foto mawar merah beserta sebuah kartu.

“Terima kasih banyak honey B. Kangen kamu. ini sangat baik. Jika saya tidak melihat video Anda di TV di rumah nenek setelah saya turun dari catatan macet, saya pasti sudah menyerah. Anda menginspirasi kita semua. Mimpi yang Anda wujudkan membuat saya terus berjalan,” tulis Gaga dalam melengkapi keterangan fotonya.

Gaga dan Beyonce memang telah menjalin persahabatan sejak berkolaborasi dalam lagu dan video musik Telephone pada 2009.

Diketahui, Gaga mengumumkan pada pertengahan September bahwa ia akan menunda turnya di Eropa, karena alasan sakit fisik yang parah.

“Saya selalu jujur tentang perjuangan kesehatan fisik dan mental saya. Ini rumit dan sulit untuk dijelaskan, dan kami mencoba mengetahuinya,” tulis Gaga di Twitter.

"Seiring saya menjadi lebih kuat dan ketika saya merasa siap, saya akan menceritakan kisah saya secara lebih mendalam, dan berencana untuk menerapkannya dengan kuat sehingga saya tidak dapat hanya meningkatkan kesadaran, namun juga memperluas penelitian untuk orang lain yang menderita seperti saya, jadi saya dapat membantu membuat perbedaan," lanjut penyanyi berambut pirang tersebut.

"Saya menggunakan kata 'menderita' bukan karena kasihan, atau perhatian, dan kecewa melihat orang online menunjukkan bahwa saya sedang melakukan dramatisasi, membuat ini, atau bermain sebagai korban untuk keluar dari tur. Jika Anda mengenal saya, Anda pasti tahu ini tidak bisa jauh dari kebenaran,” tutup Gaga.

