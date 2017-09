TANGERANG - Putusan vonis musisi Iwa Kusuma atau yang akrab disapa Iwa K disambut suka cita oleh pihak keluarga dan kerabat termasuk sang istri tercinta, Wikan Resminingtyas. Usai Majelis hakim mengetok palu, Iwa langsung memberikan pelukan mesra khususnya kepada Wikan.

Dihadapan para pewarta, sang rapper legendaris ini pun tak sungkan memberikan kecupan manis dikening istri tercinta. Sembari menangis, Iwa juga mengucapkan syukur tiada henti.

"Alhamdulillah, cengeng ya? Tuhan emang baik, makasih banget, Allah SWT," katanya seraya tersedu saat dijumpai pasca-persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten pada Rabu (27/9/2017).

Iwa merasa perkara narkotika yang menjeratnya bukanlah hal yang patut disalahkan. Ia justru sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertaubat.

"Kalau buat gue disini enggak ada kata apes atau apa disini, enggak ada sama sekali. Gua ngerasa emang disini jalannya Allah untuk nyentil gua," sambungnya.

Bapak dua orang anak ini juga berjanji akan segera berkarya di belantika musik Tanah Air pasca-bebas. Selama berada dalam tahanan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur, Iwa memang sudah menciptakan beberapa lagu untuk segera diluncurkan.

"Gua mungkin sebelumnya engga pernah bersyukur, ada hal kecil yang enggak pernah gua syukurin, dari lingkungan gua terkecil, gua punya istri yang sayang sama gue, keluarga," jelasnya.

"But one thing for sure gua bakal balik lagi, gua bakal berkarya, dengan cara gue sekarang, dengan cara gue yang insyaallah lebih baik," tambahnya.

Hari ini, Majelis Hakim menjatuhi hukuman enam bulan penjara dengan ketentuan rehabilitasi di RSKO kepada Iwa. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut delapan bulan pidana.

Iwa sendiri tertangkap aparat kepolisian pada 29 April 2017 saat hendak terbang menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diamankan di Terminal 1A Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

Barang bukti berupa tiga linting ganja yang diselipkan ke dalam rokok kemasan kretek ditemukan di kantong celana sang rapper. Diketahui berat netto-nya sebesar 1,4850 gram. Atas perkara ini, Iwa dikenai pasal 127 ayat (1) huruf a tentang narkotika.

