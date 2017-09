HONG KONG – Dua aktor senior Mandarin, Andy Lau dan Donnie Yen mendapat kesempatan untuk bisa beradu akting lagi di sebuah film. Ini menandai kerja sama pertama Andy dan Donnie di layar lebar setelah 35 tahun.

Andy dan Donnie menjadi lawan main lewat film crime action baru Chasing the Dragon. Bisa berakting lagi dengan Andy setelah lebih dari tiga dasawarsa diakui Donnie membuatnya sangat senang.

“Aku senang bisa bekerja sama lagi dengan Andy kali ini. Dan aku harap keterlibatanku sekarang akan bisa membuat film (sutradara) Wong terlihat berbeda,” ujar Donnie saat konferensi pers seperti dilansir Toggle, Rabu (27/9/2017).

Jika Donnie merasa senang berakting lagi dengan Andy, perasaan berbeda dirasakan bapak satu anak tersebut. Meski gembira, Andy mengaku ingin sekali mengajak Donnie berkelahi saat bertemu dengannya di lokasi syuting.

“Aku sangat ingin bertarung dengannya,” ujar Andy dikutip dari Malaymail Online.

Tapi, Andy harus menekan hasratnya untuk berkelahi dengan Donnie karena kondisi fisik yang masih lemah. Seperti diketahui, Andy masih dalam masa pemulihan setelah cedera parah usai jatuh dari kuda ketika syuting iklan di Thailand pada Januari 2017.

Di sisi lain, butuh waktu puluhan tahun bagi sutradara Wong untuk bisa menyandingkan kembali Andy dan Donnie dalam satu film.

Hal ini tak lain karena tingginya bayaran mereka berdua. Dengan nada bercanda, Wong mengatakan sampai kehabisan uang untuk makan karena semuanya dipakai merekrut Andy dan Donnie.

“Sutradara Wong harus mengumpulkan cukup uang dulu untuk bisa mengontrak kami berdua,” canda Andy.

Sementara itu, Chasing the Dragon merupakan remake dari film lawas To Be Number One yang diproduksi pada 1991. 26 tahun berselang, Andy yang dulu bermain di To Be Number One, kembali dipercaya berlakon sebagai Lee Rock.

Bisa kembali menghidupkan karakter Lee Rock, Andy merasa senang. Meski karakternya sama, tapi aktor 56 tahun berharap penonton masih akan terpikat dengan sosok Lee Rock dan mendapat pelajaran baru usai melihat Chasing the Dragon yang tayang mulai 28 September.

“Tidak ada yang terlihat berubah, kecuali fakta bahwa 20 tahun telah berlalu. Aku berharap kali ini, penonton dapat menemukan sesuatu yang baru di film ini,” tutur suami Carol Chu itu.

