LOS ANGELES – Cardi B membuat dunia terkejut ketika lagu barunya, Bodak Yellow berhasil menggusur Look What You Made Me Do milik Taylor Swift dari puncak Billboard Hot 100. Walau lagunya didepak dari puncak chart Billboard, tapi Taylor nyatanya tak menyimpan dendam pada Cardi.

- Baca Juga: Saingi Lagu Taylor Swift, Single DNA Milik BTS Sukses Tembus Top 50 Global Spotify

Buktinya, kekasih Joe Alwyn itu malah mengirimkan rangkaian bunga kepada Cardi sebagai ucapan selamat. Penyanyi hip hop Amerika kelahiran 1992 ini mengunggah video dirinya bersama rangkaian bunga kiriman Taylor di Instagram.

“Sangat cantik dan bagus. Terima kasih @taylorswift untuk bunganya. Dan aku sangat menyukai musikmu,” tulis Cardi di Instagram.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Billboard secara resmi mengumumkan bahwa Cardi B jadi pemegang tahta baru puncak tangga lagu Billboard Hot 100 edisi 7 Oktober. Lewat single andalannya, Bodak Yellow, Cardi akhirnya sukses mengkudeta Taylor Swift setelah 3 pekan merajai puncak Billboard Hot 100.

Keberhasilan Cardi B memuncaki tangga lagu Billboard rupanya juga mencatatkan sejarah baru bagi genre musik hip-hop. Torehan ini merupakan yang pertama bagi penyanyi hip-hop wanita memimpin tangga lagu setelah hampir satu dekade lamanya.

Sekilas informasi, terakhir kali penyanyi hip-hop wanita berjaya adalah pada 1998 lalu. Kala itu, Lauryn Hill sukses mengungguli para rivalnya lewat penjualan single Doo Wop (That Thing).

Selain mencatatkan sejarah untuk musik hip-hop, Cardi B juga menoreh prestasi individu. Lewat kesuksesan single Bodak Yellow, Cardi menjadi penyanyi rap wanita kelima yang berhasil menembus jajaran papan atas tangga lagu.

Sayangnya, Cardi B masih harus menunggu hingga tangga lagu tersebut resmi diumumkan. Rencananya, Billboard baru akan merilis daftar tangga lagu terkait dua minggu dari sekarang untuk penilaian penjualan single hingga 7 Oktober 2017.

- Baca Juga: Lagu Shake It Off Digugat, Pengacara Taylor Swift: Ini adalah Klaim Konyol

Di sisi lain, lengsernya Look What You Made Me Do dari puncak Billboard Hot 100 setelah baru tiga minggu memimpin cukup mengejutkan.

Usai menggulingkan dominasi Despacito yang memimpin Billboard Hot 100 selama 16 pekan, Look What You Made Me Do digadang-gadang tak akan menemui lawan berarti.

(edh)