Wah! Ji Jin Hee dan Kim Nam Joo Bakal Main di Serial Drama Pembunuhan?

SEOUL - Usai sukses membintangi The Great Seer dan I Have a Lover, aktor drama kolosal Ji Jin Hee mengonfirmasi akan membintangi drama pembunuhan di JTBC bersama Kim Nam Joo bertajuk Misty.

Beradu akting dengan aktris cantik Kim Nam Joo, keduanya berperan sebagai sepasang suami-istri dalam melodrana misteri yang akan tayang Januari mendatang.

Melansir dari Soompi, Selasa (26/9/2017), Ji Jin Hee yang dijuluki sebagai Master of Melodrama akan berperan sebagai suami Go Hye Ran, Kang Tae Wook.

Drama ini akan menceritakan tentang sosok pembawa berita terkenal yang merupakan sebagai tersangka dalam sebuah pembunuhan. Tersangka itu lantas menyewa pengacara yang merupakan suaminya sendiri.

Ji Jin Hee lah yang berperan sebagai seorang pengacara yang berkeyakinan kuat dalam mempertahankan pernikahannya dengan Go Hye Ran yang diperankan Kim Nam Joo.

Sementara aktris cantik yang pernah membintangi My Husband Got A Family tersebut telah kembali ke layar kaca setelah hiatus selama enam tahun. Peran yang ia ambil, Go Hye Ran sendiri merupakan seorang pembawa berita yang memenangkan Media Award Of The Year berkat dedikasinya bekerja tanpa lelah selama lima tahun berturut-turut.

Namun, suatu ketika ia dipanggil ke kantor polisi dan disangkakan sebagai dalang pembunuhan. Mengenai drama tersebut, Kim Nam Joo mengaku sangat tertarik dengan naskah Misty.

"Aku selalu ingin menyapa orang-orang dengan proyek yang bagus. Nah, begitu aku baca naskah Misty, aku merasa tertarik dan berpikir bahwa ini adalah takdirku untuk bermain di proyek ini," kata aktris 46 tahun itu.

Sementara Ji Jin Hee mengaku tertarik dengan karakter antara Go Hye Ran dengan sang suami, Kang Tae Wook. "Hubungan antara karakter yang terjalin membuatku tertarik, dan semakin aku baca naskahnya, semakin aku tenggelam dalam kehidupan Kang Tae Wook," akunya.

Drama terbaru ini merupakan kolaborasi pertama antara JTBC dengan sutradara Mo Wan Il yang sebelumnya menyutradarai Sirius dan Beautiful Mind. Sementara penulis drama yang membuat Ji Jin Hee dan Kim Nam Joo kompak terpukau adalah Kang Eun Kyung yang pernah meraih KBS Drama Awards: Best Writer dengan What's With This Family.

Rencananya, drama ini akan diproduksi sebagian mulai bulan depan.

(edh)