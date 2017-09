Di Minggu Terakhir September, Age Of Youth 2 dan Ask Us Anything Jadi Program Terpopuler

SEOUL - Selamat! Age Of Youth 2 dan Ask Us Anything dipilih penonton sebagai acara televisi yang paling digemari berdasarkan data dari Good Data Corporation, JTBC.

Kedua program yang tayang di JTBC tersebut dinobatkan sebagai drama dan variety show dengan buzzworthy terbaik di minggu ketiga pada bulan September (18-24 September). Demikian dilansir dari Soompi, Selasa (26/9/2017).

Age of Youth 2 sendiri duduk di urutan pertama selama tiga minggu berturut-turut sebagai drama yang paling digemari. Ia meraih angka 10,74 persen suara mengalahkan drama lain seperti Temperature of Love dan Save Me.

Sementara itu variety show, Ask Us Anything melenggang ke posisi pertama di episode terakhir mereka yang menampilkan bintang tamu Bangtan Boys atau BTS yang baru saja merilis album barunya, Love Yourself: Her.

Variety show ini meraih suara 8,92 persen mengalahkan Hyori's Homestay dan Night Goblin. Dengan hasil tersebut, stasiun penyiaran, JTBC berada di peringkat pertama untuk saluran dengan buzz terbanyak yakni 25,6 persen.

