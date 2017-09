Temani Rain, San E, Hwang Chi Yeol, dan Jo Hyun Ah Akan Menjadi Mentor The Unit

SEOUL - Akhirnya formasi para mentor untuk program The Unit yang akan ditayangkan KBS 2 lengkap sudah. Hal itu dibocorkan San E melalui unggahan di Instagram pribadinya, kemarin (26/9/2017).

Dalam unggahan itu, tampak rapper pelantun Me You itu berfoto bersama Hwang Chi Yeol, Jo Hyun Ah dari Urban Zakapa, dan Rain. "Kesan pertamaku tentang para mentor The Unit yang mana ini adalah proyek perdana kami bersama-sama di KBS. Hwang Chi Yeol si penyayang, Jo Hyun Ah seperti remaja 19 tahun bagiku, Rain si legenda, dan San E...hmm..aku ini apa ya? Menurut kalian apa julukanku, guys?" tulisnya sebagai keterangan foto tersebut.

(Baca Juga: VIDEO: Tak Hanya Pendidikan Akademik, Puput Melati Dirikan TPA untuk Tanamkan Nilai Agama)

(Baca Juga: Dampak Bercerai dengan Donny Kesuma, Yuni Indriyati Ungkap Psikis Anak-Anak Terganggu)

Di industri musik Korea Selatan, San E dikenal dengan musik hip hop yang manis, seperti A Midsummer Night's Sweetness, Story of Someone I Know, Me You, dan Break Up Dinner. Sementara Jo Hyun Ah dengan vokal mezzo-sopran yang kuat kesohor bersama dua rekannya di Urban Zakapa: Park Yong In dan Kwon Soon Il. Grup beraliran R&B dan balada itu menghasilkan sejumlah tembang populer, seperti I Don't Love You dan Wish yang merupakan soundtrack drama Goblin.

(Baca Juga: Kocak! Tolak Bisnis Kue Kekinian Membuat Netizen Usulkan Anji Jual Gorengan)

(Baca Juga: Terungkap!, Sahabat Nyatakan Afgan dan Rossa Lebih dari Teman)

Sementara Hwang Chi Yeol mencuri perhatian pencinta musik Korea melalui album 'Five Senses' pada 2007. Namun namanya semakin berkibar sejak menjuarai variety show berjudul I am A Singer di Hunan TV, China. Sedangkan Rain, selain aktor juga dikenal sebagai penyanyi. Dia tercatat telah merilis enam album studio, yang mana 'It's Raining' merupakan pencapaian terbesarnya dengan penjualan lebih dari 1 juta kopi di seluruh Asia.

Keempat musisi ini akan menjadi mentor para peserta. Hwang Chi Yeol dan Jo Hyun Ah akan menjadi pelatih vokal sementara San E berperan sebagai pelatih rap dan Rain lebih mengurusi penampilan panggung para peserta.

The Unit akan memasuki sesi rekaman perdananya di Kintex Hall 9, Ilsan, pada 29-30 September 2017 dan dilanjutkan pada 1 Oktober 2017. Program ini akan mulai tayang di KBS 2 pada 28 Oktober 2017.

(aln)