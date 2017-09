Sampai di Episode Terakhir, Hyori's Homestay Raih Rating Tertinggi

SEOUL - Program televisi Hyori's Homestay baru saja menayangkan episode terakhirnya di JTBC pada Minggu, 24 September. Kerennya, sejak ditayangkan pada Juni, acara ini mendapat rating terbaik hingga di episode terakhirnya.

Menurut penilaian All That Audience Measurement (ATAM), Hyori's Homestay tercatat menduduki peringkat puncak dengan mencapai 12,34 persen pemirsa dari presentase pemirsa rata-rata hanya 9,05 persen. Demikian dilansir dari Soompi, Senin 25 September 2017.



Rating tertinggi di episode tersebut dicapai pada pukul 10:10 PM waktu Korea Selatan.



Variety show yang dibintangi Lee Hyori dan suaminya Lee Sang Soon serta penyanyi IU menampilkan episode yang menggugah emosi penonton.



Di episode terakhir itu, ketiganya mengelilingi meja makan untuk terakhir kalinya dan nostalgia tentang hari pertama mereka bersama. Tiba-tiba Lee Hyori menaruh pensil wara dan sebuah buku catatan di depan sang suami. Lee Hyori meminta Sang Soon untuk menggambar IU.



Di kesempatan itu, Lee Hyori dan sang suami harus melepas IU pergi setelah selama dua minggu bersama. Hyori mengucapkan rasa terima kasihnya pada IU atas kerja keras mengurusi rumahnya. Ketika IU pergi, ia menyerahkan surat masing-masing pada Lee Hyori dan Lee Sang Soon dan mereka saling berpelukan mesra.



Melihat IU pergi meninggalkan mereka, pasangan suami istri itu lantas ke ruang tamu dan membaca surat yang diberikan Lee Ji Eun atau IU.



Lee Hyori, yang bersumpah untuk bersikap dingin saat mengucapkan selamat tinggal, tidak bisa menahan tangis saat dia membaca surat IU. Lee Sang Soon mencoba mengolok-olok istrinya untuk menghiburnya, dan pasangan itu mundur ke tempat tidur mereka untuk membicarakan perasaan pahit dari homestay yang ditutup itu.



Hyori's Homestay sendiri menceritakan kehidupan pasangan selebriti Korea Lee Hyori dan Lee Sang Soon yang tinggal di Jeju. Keduanya kedatangan IU sebagai asisten rumah tangga (ART) mereka selama dua minggu.



Lantas IU akan melakukan banyak hal di rumah Lee Hyori. Mulai dari melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga seperti cuci piring, menyapu, menjemur, hingga mengobrol santai dan hangat, yang merupakan konsep dari acara Hyori's Homestay.

Sejak ditayangkan pada bulan Juni, pertunjukan tersebut mendapat popularitas besar dan menarik perhatian penonton. Bahkan, variety show ini dinobatkan sebagai acara yang paling banyak ditonton di JTBC.



Lee Hyori sendiri merupakan penyanyi K-pop yang memulai debutnya dari grup Fin.K.L dan berkarier solo. Ia juga dikenal sebagai aktris variety show Family Outing. Menikah dengan Lee Sang Soon pada 2013, membuat pelantun Bad Girls hiatus dari dunia hiburan Korea hingga 2016.

