FOTO: Gelar Acara Pengajian untuk Ibunda, Tamu Mulai Padati Kediaman Ashanty

DEPOK - Ashanty memastikan dirinya menepati janji kepada almarhum ibunda, Farida Hanum Siddik seiring dengan hari ulang tahun sang ibunda yang jatuh pada Selasa (26/9/2017). Janji itu adalah mengenang keberadaan ibunya melalui acara pengajian yang dilakukan di kediamannya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

Menurut kabar yang tersebar, acara pengajian tersebut akan dimulai selepas jam salat Magrib, namun tamu masih berdatangan ke acara tersebut. Pantauan Okezone, beberapa anak yatim juga hadir dalam acara itu.

Acara tersebut sudah dibeberkan Ashanty melalui Instagram di hari yang sama. Menurut paparannya dalam keterangan foto, acara pengajian ini menggantikan yang seharusnya jadi acara perayaan ulang tahun Farida.

"Setahun yg lalu tepat dihari ini, mama sempet bilang, doain mama sehat supaya bisa rayain ulang tahun,tahun depan. mau dibuatin pesta ngga maa?? katanya tahun depan aja rame2 yaa bikin acara sambil pengajian.. jadi aku akan tepatin janji yaa maa.. hari ini aku akan undang yg rame keluarga dan teman dekat. tapi bukan ngerayain ultah mama lagiii😭😭😭" tulis Ashanty.

Sejauh ini, sudah banyak tamu yang berdatangan di kediaman Ashanty. Baik tempat parkir mobil maupun sepeda motor tampak penuh dengan kendaraan para tamu. Sementara itu, sebagian besar tamu mengenakan pakaian berwarna putih dan anak-anak yatim mengenakan pakaian berwarna coklat.

Tahun ini, 2017, jadi tahun pertama Ashanty tanpa ibunda setelah meninggal dunia 10 bulan yang lalu. Padahal, sebelumnya Ashanty hampir selalu ikut merayakan ulang tahun Farida, dan memang diminta oleh Farida. Pesan itu pun ditutup Ashanty dengan sebuah pesan manis.

"Tepat hari ini, kalo mama masih ada, pasti pagi2 setiap aku bangun ditanggal ini, atau tepat jam 12 malem, kita kerumah mama bawa cake rame2. dan wajah mama slalu happy sekali😍 sambil bilang i love u soo much ashanty😭😭 kl aku pas ngga ada, atau kerja keluar kota, pasti kl ditlp mama nada nya rada ngambek😀" tulis Ashanty.

"Udah 10 bulan mama menghadap yg kuasa,, kita selalu inget mama, kangen mama, setiap malam ngga pernah ada satu waktu pun, aku ngga inget mama.. mama will always be in my heart, untill we meet each other again😍 i love u so much mama farida (26september2017)," tutup Ashanty.

(aln)