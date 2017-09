Syuting Bareng Sutradara Despacito, Abimana Aryasetya Temukan Perbedaan Cara Kerja

JAKARTA - Abimana Aryasetya akhirnya merasakan diarahkan langsung oleh seorang sutradara asing. Abi terlibat dalam sebuah penggarapan video iklan untuk Yonder bersama sutradara Despacito, Carlos Perez.

Banyak hal baru yang ditemui oleh Abi selama bekerja sama dengam Carlos. Salah satu yang akan selalu diingatnya adalah manajemen waktu.

(Baca Juga: Resmi! Badut Pennywise Kembali Meneror di Film It 2)

(Baca Juga: VIDEO: Tak Hanya Pendidikan Akademik, Puput Melati Dirikan TPA untuk Tanamkan Nilai Agama)

"Yang paling penting dipelajari dari mereka adalah manajemen waktu. Itu problem kita banget, termasuk gue. Mereka punya manajemen waktu yang sangat precise karena bagi mereka waktu itu penting. Waktu enggak bisa dibayar pakai uang. You only live once, waktu digunakan seefektif mungkin," ujarnya saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).

Meskipun demikian, Abi menemukan kesamaan juga antara orang Indonesia dengan orang Latin seperti Carlos. Orang-orang Latin cenderung tidak mengungkapkan kekesalan ketika melihat sebuah kesalahan dalam pekerjaan.

(Baca Juga: Akhirnya, Axel Matthew Thomas Akui Pesan Happy Five)

(Baca Juga: Ulang Tahun Warkop DKI, Tulisan dari Indro Ini Bikin Tersentuh)

"Yang terlihat senyum mulu, di hati kadang-kadang kesal, agak mirip. Kita berusaha sopan. Setipe sih cara kerja, cuma menajemen waktu aja. Karena industri (mereka) lebih tua dan lebih besar," tambahnya.

(aln)