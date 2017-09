Kylie Jenner Hamil, Sang Ibu Pastikan Bisnis Kosmetik Anaknya Tetap Berkibar

LOS ANGELES - Kabar kehamilan Kylie Jenner belakangan ini mulai merebak dan terus menjadi perbincangan hangat di jagat maya maupun berbagai surat kabar cetak atau daring.

Mendengar kabar sang putri yang baru menginjak 20 tahun itu hamil, Kris Jenner mengaku akan melakukan apapun yang ia bisa untuk memastikan perusahaan kosmetik putrinya tetap diurus atau dijadikan prioritas utama.

"Kris ingin melakukan apa yang dia bisa dan memastikan bahwa Kylie juga merupakan wanita bisnis. Dia (Kris) hanya ingin agar Kylie Cosmetics tetap laku," kata seorang sumber seperti dilansir dari People, Selasa (26/9/2017).

Seperti yang kita tahu, brand milik Kylie Jenner tersebut menjadi produk panas beberapa tahun belakangan ini. Apalagi, produk lipstick Kylie yang sempat hits itu.

Bahkan, berdasarkan laporan Women's Wear Daily, Kylie Cosmetics telah mengalahkan sejumlah merek kecantikan ternama di industri tersebut. Bahkan, pada bulan Agustus, pencapaian kosmetik produksi Kylie tersebut telah mencapai USD420 juta selama 18 bulan.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa pertumbuhan bisnis kosmetik adik Kim Kardashian ini mencapai 25 persen untuk tahun ini. Bahkan, menurut prediksi, jika pertumbuhan berlanjut terus, Kylie akan memiliki bisnis itu dengan hasil satu miliar dolar di tangan ketika dia berusia 25 tahun.

"Kylie telah bekerja keras untuk membangun perusahaan itu. Kris nggak mau karena kehamilan putrinya itu bisa mempengaruhi perusahaan," tambahnya.

Meski begitu, sumber itu mengungkapkan bahwa Kris selalu mendukung putrinya untuk menjadi seorang ibu. Ia juga menyebut bahwa saudara perempuan Kylie yang lain seperti Kourtney, Kim, Khloé dan Kendall sangat berbahagia atas kehamilan Kylie. "Kylie selalu berbicara tentang menjadi seorang ibu," imbuhnya.

Kylie Jenner belakangan ini dikabarkan sedang mengandung anak perempuan dari buah cintanya dengan sang pacar yang juga seorang rapper, Travis Scott. Keduanya dilaporkan mulai berkencan pada April ketika bintang Keeping Up with the Kardashians lagi putus-nyambung dengan kekasih sebelumnya, Tyga selama hampir tiga tahun.

"Kylie putus dengan Tyga karena dia merasa terlalu muda untuk serius. Tapi Kylie dan Scott juga belum ada tanda-tanda merencanakan pernikahan," kata sumber tersebut.

Namun, Kylie dan Travis Scott diketahui telah hidup bersama dalam beberapa waktu setelah hubungannya kandas dengan Rapper Tyga. Hubungan keduanya kini semakin serius, terutama setelah Travis mengajak Kylie untuk berkenalan dengan keluarganya di Texas.

Tak hanya itu, lampu hijau pun datang dari keluarga Travis bahwa mereka menerima dengan baik adik Kim Kardashian tersebut. Tak menutup kemungkinan nantinya hubungan mereka akan ke maju jenjang yang lebih serius yakni pernikahan.

