Jadi Janda Brad Pitt, Kondisi Angelina Jolie Makin Memprihatinkan

LOS ANGELES - Perpisahan dengan Brad Pitt rupanya menyisakan kepedihan bagi seorang Angelina Jolie. Rumor terbaru mengatakan, Jolie mulai mengalami masalah kesehatan setelah sebelumnya mengalami penurunan berat badan secara drastis.

Diberitakan RadarOnline, masalah kesehatan yang timbul dalam diri Angelina Jolie rupanya disebabkan oleh faktor kurang tidur (insomnia). Menurut keterangan salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya, Jolie memang mengalami gangguan tidur dalam beberapa bulan terakhir.

"Bisa tidur selama lima jam saja Jolie sudah sangat beruntung," ucap sang sumber.

Lebih lanjut sang sumber mengatakan, penyebab insomnia yang dialami Jolie dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. "Pekerjaannya yang padat, mengurus anak, serta lelah dengan masalah perceraian," tuturnya.

Kendati demikian, Angelina Jolie tetap berusaha menunjukkan profesionalitas sebagai aktris di tengah gejolak batin yang saat ini dihadapi.

Belum lama ini, Jolie masih bersedia hadir untuk menyapa para penggemarnya dalam kegiatan promosi film First They Killed My Father. Meski tidak dapat menyembunyikan wajah lelahnya, Jolie tetap membagikan senyuman kepada mereka yang hadir di lokasi.

Angelina Jolie memutuskan bercerai dari Brad Pitt usai melayangkan gugatan pada 15 September 2016. Hingga saat ini, alasan perpisahan Angelina Jolie dan Brad Pitt masih menjadi misteri.

(edi)