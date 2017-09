Fantastis! Empat Sekuel Film Avatar Habiskan Bujet Lebih dari Rp13 Triliun

LOS ANGELES – James Cameron telah mengumumkan akan membuat empat sekuel film populernya, Avatar. Tapi siapa yang menyangka jika penggarapan empat sekuel Avatar tersebut akan menghabiskan bujet sekira USD1 miliar atau lebih dari Rp13,3 triliun.

Dilansir Deadline, Selasa (26/9/2017), James Cameron telah secara resmi memulai produksi empat sekuel Avatar pada Senin 25 September waktu setempat. Proses produksi empat film itu dilakukan di Manhattan Beach.

James Cameron akan langsung menggarap empat sekuel Avatar sekaligus. Dengan total bujet lebih dari Rp13,3 triliun, masing-masing film setidaknya menghabiskan dana rata-rata USD250 juta atau Rp3,3 triliun.

Angka tersebut setara dengan jumlah dana yang biasa dipakai dalam pembuatan film-film blockbuster dunia seperti Captain America: Civil War, Batman V Superman: Dawn of Justice, serta trilogi Hobbit, yaitu An Unexpected Journey (2012), The Desolation of Smaug (2013), dan There and Back Again (2014).

Digarap mulai akhir 2017, sekuel pertama Avatar diharapkan sudah bisa tayang pada 18 Desember 2020 dan yang kedua setahun berikutnya. Dua sekuel terakhir ditargetkan tayang tepat waktu pada Desember 2024 dan 2025.

“Bagus sekali bisa bekerja dengan tim terbaik di bisnis ini! Avatar memulai petualangannya begitu kami memulai produksi bersama empat sekuelnya,” jelas Cameron di Facebook pada April 2017 lalu.

Tahun lalu di ComiCon, Cameron bercerita jika awalnya dia hanya ingin membuat dua sekuel tambahan Avatar. Namun niatnya itu berubah setelah ia bertemu dengan para pemain, penulis skenario, dan desainer.

Cameron menyadari timnya punya begitu banyak ide yang tak akan cukup dimuat dalam dua film saja. Karena itu, sutradara film legendaris Titanic itu akhirnya sepakat akan membuat empat sekuel Avatar.

Cameron berjanji untuk memberikan inovasi 3D di Avatar 2 terbaru agar lebih mudah ditonton di bioskop. Menurut sutradara peraih Oscar ini, dirinya berencana menggunakan semua perlengkapan yang dimiliki untuk membuat sekuel ini jadi istimewa.

Dari segi pemain, tak akan ada perubahan berarti. Wajah-wajah lawas masih akan hadir di sekuel-sekuel Avatar. Joel David Moore, Zoe Saldana, Sam Worthington, Cliff Curtis, Oona Chaplin, dan Sigourney Weaver akan kembali menghidupkan karakter masing-masing di film pertama.

Avatar pertama kali dirilis pada 2009 silam. Begitu ditayangkan di bioskop, Avatar langsung menjadi film berpenghasilan tertinggi dunia sepanjang waktu hingga detik ini. Dengan itu, Cameron memiliki dua film berpenghasilan tertinggi dunia sepanjang waktu, yakni Avatar dan Titanic.

