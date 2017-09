Gagal Sisipkan Lagu Mendiang Kim Kwang Seok, IU Tunda Rilis Album?

SEOUL - Kabar buruk bagi penggemar IU karena belum lama ini agensinya mengumumkan bahwa penjualan album fisik akan tertunda sampai bulan Oktober 2017.

Pelantun Palette tersebut juga mengumumkan jika repackaged album barunya tidak akan menyertakan cover lagu With the Heart to Forget You-nya Kim Kwang Seok seperti rencana awalnya.

Serupa dengan album versi digital yang telah dirilis sejak 22 September, cover lagu Kim Kwang Seok juga tak disisipkan. Karena itu, banyak yang menduga-duga bahwa penundaan album fisik tersebut tak lepas dari faktor ini.

"Pas bulan April, lagu ini adalah salah satu yang pertama aku pilih untuk Flower Bookmark 2. Aku telah menjadi penggemar almarhum Kim Kwang Seok," kisah IU di Ewha University seperti dikutip dari Soompi, Selasa (26/9/2017).

Namun, IU mengakui berubah pikiran usai membaca berita-berita terkait Kim Kwang Seok belakangan ini.

"Aku memutuskan untuk membatalkan lagu itu masuk ke dalam albumku karena aku pikir ini akan berat bagiku untuk menganggap lagu ini hanya sebuah lagu, dan orang-orang akan merasakan emosi yang nggak relavan ketika mendengar ini dan merasa tak nyaman," aku IU.

Bagi penyanyi bernama lengkap Lee Ji Eun ini, lagu mendiang Kim Kwang Seok sangat berharga baginya sehingga ia harus melepas lagu itu dari album terbarunya. "Aku hanya ingin merilis lagu ini nanti di masa yang akan datang, di mana setiap orang bisa menikmati lagunya dengan senang hati," imbuhnya.

Ia juga meminta maaf atas keterlambatan album fisiknya yang rencananya akan dirilis pada 25 September.

"Salinan fisik album remake IU, Flower Bookmark 2 awalnya akan dirilis pada 25 September, tapi karena masalah produksi, tanggal rilis kami tunda hingga Oktober. Tanggal pastinya akan diumumkan minggu depan," tulis agensi IU, FAVE Entertainment dalam pernyataan resmi.

Banyak orang yang menduga bahwa penundaan peluncuran album ini karena menyisipkan lagu mendiang Kim Kwang Seok bertajuk With the Heart to Forget You. Nama penyanyi itu belakangan meramaikan industri hiburan karena kematian putrinya.

