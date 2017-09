Bikin Heboh, Blink-182 Ambil Bagian di Konser Chester Bennington Tribute

JAKARTA - Grup band legendaris, Blink-182 dipastikan akan ambil bagian dalam konser Chester Bennington tribute pada 27 Oktober mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh mereka, lewat pengumuman yang disampaikan di akun media sosialnya.

Di akun twitter miliknya, grup band beraliran pop punk itu mengungkapkan kebahagiaannya bisa ambil bagian dalam konser yang akan digelar di Hollywood Bowl California itu.



"In honor of our friend #ChesterBennington, we're excited to announce we'll be performing w/ @LinkinPark October 27," demikian tulis Blink-182.



Seperti tidak mau para penggemarnya lupa, mereka kembali mengingatkan tentang rencana mereka ambil bagian dalam konser besar itu. Dua hari berturut-turut, mereka mengunggah foto poster jadwal konser tersebut.

Selain Blink 182, ada juga band lain bergenre rock yang bakal tampil seperti, Korn, System Of A Down, Bring Me The Horizon dan Avenged Sevenfold.

Tiket konser musik tersebut telah habis terjual. Nantinya uang hasil pembelian tiket konser akan disumbangkan ke Music For Relief 'One More Light Fund' untuk mengenang Bennington yang meninggal dunia pada 20 Juli.

Dalam konser tersebut, Linkin Park akan membawakan lagu-lagu unggulan mereka untuk pertama kalinya diatas panggung setelah ditinggal oleh Bennington.

Pengumuman resmi mengenai band pendukung untuk konser tersebut belum dibuat. Namun beberapa band sudah mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam konser tersebut di media sosial beberapa minggu terakhir ini.

Untuk diketahui, Bennington diyakini mengakhiri sendiri hidupnya dengan cara gantung diri karena tak tahan melawan depresi yang sudah lama dirasakannya.

