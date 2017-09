Single Comeback Taylor Swift Resmi Tergusur dari Puncak Tangga Lagu

LOS ANGELES - Kembalinya Taylor Swift ke industri musik Hollywood nyatanya tidak diiringi dengan karya yang fantastis. Baru tiga pekan memuncaki tangga lagu Billboard, single Look What You Made Me Do milik Swift resmi tergusur ke urutan tiga.

(Baca Juga: Habiskan 6 Jam di Kereta, Begini Muka Bosan Raisa dan Hamish Daud)



Lantas siapakah yang kini menghuni puncak tangga lagu?



Seperti diberitakan NME, Billboard secara resmi mengumumkan bahwa Cardi B jadi pemegang tahta baru puncak tangga lagu Billboard. Lewat single andalannya, Bodak Yellow, Cardi akhirnya sukses mengkudeta Taylor Swift setelah 11 pekan masuk ke dalam deretan tangga lagu.



Keberhasilan Cardi B memuncaki tangga lagu Billboard rupanya juga mencatatkan sejarah baru bagi genre musik hip-hop. Torehan ini merupakan yang pertama bagi penyanyi hip-hop wanita memimpin tangga lagu setelah hampir satu dekade lamanya.



Sekilas informasi, terakhir kali penyanyi hip-hop wanita berjaya adalah pada 1998 lalu. Kala itu, Lauryn Hill sukses mengungguli para rivalnya lewat penjualan single Doo Wop (That Thing).



Selain mencatatkan sejarah untuk musik hip-hop, Cardi B juga menoreh prestasi individu. Lewat kesuksesan single Bodak Yellow, Cardi menjadi penyanyi rap wanita kelima yang berhasil menembus jajaran papan atas tangga lagu.

(Baca Juga: Berpakaian Biru Gelap, Ina Thomas Hadiri Sidang Kasus Narkoba Axel Matthew Thomas)



Sayangnya, Cardi B masih harus menunggu hingga tangga lagu tersebut resmi diumumkan. Rencananya, Billboard baru akan merilis daftar tangga lagu terkait dua minggu dari sekarang untuk penilaian penjualan single hingga 7 Oktober 2017.

(edi)