Bukan Uang, Luna Maya Ternyata Lebih Ingin Menikmati Hidup dengan Hal Lain

JAKARTA - Menjadi aktris yang terkenal rupanya sudah didapat oleh seorang wanita cantik Luna Maya, bahkan nama Luna Maya patut diperhitungkan dalam dunia jagad hiburan. Mulai dari presenter, pemain film, sinetron, penyanyi hingga pengusaha sukses telah didapatkannya.

Kini, aktris 33 tahun ini lebih ingin menikmati hidup dengan caranya sendiri. Seperti travelling hingga berkumpul bersama keluarga dan rekan-rekannya menjadi impian dari kekasih dari Reino Barack ini.

"I want explore, aku pengen travelling, habisin waktu sama keluarga, teman, kerja apa yang aku suka, tapi disaat sama aku punya quality time untuk diri aku juga, its more important thing daripada uang," cerita Luna Maya saat dijumpai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).

Memang seperti yang diketahui bahwa saat ini, wajah dari seorang Luna Maya agak jarang muncul dilayar kaca. Padahal, sebelumnya wajahnya wara-wiri di beberapa stasiun televisi. Kini, pemain film Cinta Silver ini lebih memilih perihal film atau sinetron yang akan dibintanginya.

"Kalau kemarin-kemarin ngikutin uang, udah striping 2 sampai 3 judul, yang nawarin juga banyak. Kemarin bukannya aku tolak, tapi aku bilang enggak dulu, i'm enjoying my life, walaupun secukupnya," sambungnya.

Kendati demikian, wanita kelahiran Denpasar ini juga menambahkan bahwa untuk hidupnya makin kesini orientasinya berubah, bukan hanya soal uang, melainkan supaya bisa lebih memahami tentang arti kehidupan.

Sebagai informasi, Luna Maya saat ini juga tengah terlibat dalam sebuah proyek film bergenre horor. Bukan sebagai pemain, aktris sekaligus presenter ini malah menjadi seorang penata busana. Namun dirinya tak menampik bahwa pemngalaman baru didapatkannya.

"Berbedalah dengan temen aku yang tiap hari wara wiri, tapi hal paling aku sesali jaman dulu ya. Itu mungkin proses mencari jati diri, kalau dulu orientasinya masih mau kaya, gue mau beli ini, mau beli itu, masih muda dikasih kesempatan kerja. Orientasinya ya jadi orang kaya, wajar, tapi makin kesini orientasi berubah, pengen punya kehidupan lebih bahagia, bisa punya waktu untuk diri sendiri," tandasnya.

