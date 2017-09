Skakmat! JPU Beberkan Bukti Pembelian Happy Five Axel Matthew Thomas, Gendes Kodenya

TANERANG - Bukti percakapan antara terdakwa Axel Matthew dengan Paskal Dimitri dihadirkan di persidangan hari ini. Pesan tersebut mengungkap beberapa kode bagaimana Axel dan Dimitri berbicara soal pemesanan psikotropika jenis happy five.

"Gendes, Just 1 Dude," demikian salah satu percakapan yang disebutkan oleh Majelis Hakim.

(Baca Juga: Akhirnya, Axel Matthew Thomas Akui Pesan Happy Five)

(Baca Juga: Enggak Serius-Serius Amat, Ivan Gunawan Anggap Kedekatannya dengan Prilly Latuconsina Cuma Bonus)

Gendes diakui oleh Axel maupun Dimitri adalah kata lain dari happy five. Sedangkan 'Just 1' diartikan sebagai satu strip happy five yang dijual seharga Rp1,5 juta.

Mengetahui itu, pihak kuasa hukum Axel, Amin Zakaria menganggap kode-kode tersebut harus segera ditafsirkan dalam bahasa Indonesia sebagai barang bukti yang resmi.

"Bukti ketiga yang disajikan oleh JPU maupun penyidik itu alat settingnya itu hanya ada Gendes, dan juga hanya bilang Just 1 Dude. Artinya bagaimana Majelis menafsirkan itu karena kita di pengadilan menganut bahasa Indonesia itu wajib," ujar Amin.

(Baca Juga: Suju hingga BIGBANG, Deretan Boyband yang Vakum Gara-Gara Member Ikut Wamil)

(Baca Juga: Khusus Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan Minta Dipanggil dengan Sebutan 'Mas')

Oleh karena itu, pekan mendatang Amin akan membawa saksi-saksi yang dapat meringankan tuntutan sang klien. Sidang lanjutan tersebut terjadi pada 2 Oktober 2017.

Pada Senin (25/9/2017), Axel menjalani sidang kelima dengan agenda pembuktikan. Pihak jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan tujuh saksi termasuk dua petugas Bea Cukai, empat petugas Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, dan terdakwa Dimitri.

Dari ketujuh keterangan saksi, pemuda 20 tahun ini sama sekali tidak memberi sanggahan. Bahkan putra sulung Jeremy Thomas ini membenarkan telah membeli happy five kepada Dimitri.

"Tidak ada (sanggahan). Aku memang memesan gendes (happy five)," kata Axel di persidangan.

Sekadar informasi, pemain Tendangan dari Langit The Series ini dikenai pasal 61 juncto 71 Ayat 1 dan Pasal 60 Ayat 5 juncto 69 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara.

Ia ditangkap aparat kepolisian pada 15 Juli 2017 di Hotel Kristal, Jakarta Selatan. Axel sendiri sempat melarikan diri saat proses penangkapan berlangsung. Kini, ia tengah berada di Lapas Pemuda Tangerang selama sidang bergulir.

(aln)