Berbarengan dengan Niall Horan, Liam Payne Akan Rilis Single Baru Akhir Oktober 2017

LOS ANGELES – Kabar baik bagi penggemar One Direction! Meski saat ini band besutan Simon Cowell itu tengah hiatus, namun keempat personelnya: Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, cukup produktif bersolo karier.

Setelah Harry Style merilis self title album pada 12 Mei 2017, kini giliran Liam Payne yang mengumumkan karya terbarunya. Melansir NME, Liam dijadwalkan merilis single solo keduanya berjudul Bedroom Floor, pada 20 Oktober 2017.

Menariknya, tanggal itu serupa dengan jadwal rilis album baru Niall Horan, rekannya di One Direction, bertajuk 'Flicker'. Bedroom Floor akan menjadi single kedua Liam setelah merilis Strip that Down, lagu kolaborasinya dengan Quavo, pada pertengahan Mei 2017.

Rencana perilisan single baru itu sebenarnya dibocorkan Liam melalui Twitter pada akhir pekan lalu. "Yep! Single terbaruku #BedroomFloor akan keluar pada 20 Oktober!" tulisnya melalui akun Twitter, @LiamPayne.

Mengenai single terbarunya, Liam mengaku Bedroom Floor tersebut merupakan lagu favoritnya bersama sang kekasih Cheryl Cole. "Kami berdua menyukai lagu itu. Dan ini adalah lagu favoritnya sejak awal," kata Liam saat diwawancarai olehRadio 1.

Belum lama ini, kepada Just Jared, Payne membeberkan rasanya hiatus dari dunia musik sebagai One Direction. "Ketika aku tak bersama band (One Direction), aku merasa sedikit terdampar. Butuh waktu untuk bangkit, tapi aku tahu sebagai seniman, aku harus memulai lagi. Dan ini adalah momen yang tepat. Garis start telah dimulai," kata Liam.

Seperti diketahui, para personel One Direction memilih untuk memperpanjang masa hiatus mereka, setelah Zayn Malik hengkang pada 2015. Liam, Louis, Niall, serta Harry kompak memilih jalur solo untuk mengisi masa kekosongan tersebut.

Harry Styles sukses dengan lagu Sign of the Times, sementara Louis Tomlinson menggandeng Bebe Rexha dalam Back to You. Liam Payne meluncurkan single debut Strip That Down, diikuti Niall Horan yang merilis Slow Hands.

