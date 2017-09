Ciee, Bastian Steel Dapat Ucapan Ulang Tahun dari Chelsea Islan

JAKARTA - Kebahagiaan tampaknya baru saja melingkupi Bastian Steel. Pada Kamis 21 September kemarin pemilik nama asli dari Bastian Bintang Simbolon baru saja merayakan hari ulang tahun yang ke-18.

Ucapan-ucapan pun berdatangan dari para fans dan orang-orang terdekat terlebih para artis. Mulai dari Jessica Mila, Caca Frederica, Raffi Ahmad Hingga Denny Cagur turut memberikan ucapan padanya.

Namun yang paling menarik salah seorang perempuan yang dikabarkan dekat dengannya turut memberikan ucapan. Ya, Chelsea Islan juga turut memberikan sebuah ucapan spesial pada penyanyi 18 tahun itu.

Video ucapan tersebut terekam pada sebuah akun gosip yang membagikannya lewat media sosial instagram. Dalam video itu, Chelsea memberikan sebuah doa positif untuk Bastian bahkan selalu mendukung Bastian.

"Hi happy birthday, Bastian wish u all the best, sukses selalu. Aku selalu mendoakan kamu dan aku selalu mendukung kamu. And i'm always here for you," ucap Chelsea Islan pada video tersebut.

Seperti yang diketahui Bastian Steel dan Chelsea Islan dikabarkan dekat, lantaran kala itu Bastian sempat memberikan tanggapan pada foto yang dibagikan Chelsea Islan. Tanggapan tersebut diketahui berupa sebuah emotikon berbentuk sebuah tanda hati.

Sontak saja netizen yang pada waktu itu melihat langsung berspekulasi ada hubungan diantara mereka. Namun baik Babas pun menepis isu tersebut dan mengklaim bahwa hubungannya dengan Chelsea Islan hanya sebatas teman.

Kendati demikian, dengan beredar ucapan video dari Chelsea Islan seakan membuat kabar kedekatan mereka kembali berhembus kencang. Walau beberapa kali memang Babas sudah mengkonfirmasi kedekatannya dengan Chelsea hanya teman.

Tak ketinggalan, netizen yang melihat unggahan video itu lantas berkomentar. Bahkan ada netizen tampak jeli dengan apa yang diucapkan Chelsea yang seakan-akan membuat bahwa ada tanda-tanda hubungan diantara mereka.

"Always here for you? Wah tanda tanda," tulis @febrina_baby_triar_mita.

Sayangnya, video tersebut saat ini sepertinya telah dihapus oleh akun Bastian.

