FOTO: Rumah Tangga Terancam Kandas, Nafa Urbach Niat Adopsi Anak untuk Adik Mikhaela

JAKARTA - Rumah tangga Nafa Urbach yang dibangun bersama Zack Lee terancam kandas karena gugatan cerai kini sudah sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama 10 tahun hidup bersama dan adanya Mikhaela Lee Juwono sebagai anak kandung mereka nyatanya tak menjamin rumah tangga awet.

Di saat proses perceraiannya sedang berlangsung, Nafa Urbach menjelaskan hal yang cukup mengagetkan publik lewat akun Instagram pribadinya. Aktris sekaligus penyanyi berusia 37 tahun tersebut berniat mengangkat anak untuk dijadikan adik dari Mikhaela.

Pada akun @nafaurbach, wanita kelahiran Jawa Tengah tersebut mengaku bahwa sang putri sudah ingin menjadi kakak sejak lama. Nafa mengajak Mikhaela keliling panti asuhan demi mewujudkan impiannya ini.

(foto: Instagram/@nafaurbach)

"i love u my daughter , nanti kt angkat adek yah buat mikhaa .... , ( hari ini mau jalan jalan liat panti asuhan , mikha pengeeeenn banget punya adek sejak lama . ) im trying my best my love .," tulis Nafa Urbach.

Dalam foto yang diunggah, Nafa menunjukkan ibu dan anak yang sedang bersiap saling berpelukan. Bukan foto keduanya, hanya gambar kartun dengan latar hitam putih yang diunggahnya kali ini.

Beberapa waktu terakhir memang menjadi masa sulit untuk Nafa Urbach. Bagaimana tidak, pelantun tembang Melepasmu Kelemahanku ini harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menyakiti putrinya di tengah-tengah kemelut rumah tangganya.

Rumah tangga Nafa Urbach dan Zack Lee dikabarkan goncang sejak beberapa bulan lalu. Zack Lee terlihat berada di klub malam bersama wanita lain dan foto mesranya pun beredar di media sosial.

Awalnya Nafa menolak untuk berkomentar seputar rumah tangganya dan memilih fokus mengurus sang putri yang dikhawatirkan menjadi sasaran orang-orang tak bertanggung jawab. Namun pada 19 September kemarin, ibu satu orang anak ini diketahui mendaftarkan gugatan cerai pada Zack Lee dengan nomor perkara 636/Pdt.G/2017/PNJS.

(fid)