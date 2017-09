Video Klip Agnez Mo Raih 1 Juta Viewers di Hari Pertama, Anji: Lagunya Kece!

JAKARTA - Agnez Mo sukses menarik perhatian publik lewat karya terbarunya berjudul Long As I Get Paid yang dirilis pada Jumat, 22 September dini hari kemarin. Di hari perilisan video klipnya ini, diketahui sebanyak 1 juta akun telah menonton di Channel Youtube miliknya.

Masyarakat Indonesia secara umum mengaku takjub dengan konsep dalam video klip wanita berusia 31 tahun ini. Salah satu diantara mereka adalah Anji, rekannya sesama penyanyi yang mengutarakannya melalui akun Instagram pribadinya, duniamanji.

Bagi Anji, pencapaian Agnez Mo ini adalah yang tercepat dengan video klip, musik, juga lagu yang dikatakan keren olehnya. Anji bangga dan mengucapkan selamat untuk penyanyi yang juga dipercaya dalam ajang pencarian bakat, The Voice Kids Indonesia.

"TERCEPAT MENCAPAI 1 JUTA viewers. Sepengamatan saya begitu. Video klip ini kece, musiknya kece, lagunya kece. Congrats @agnezmo ! Proud. #MusisiDalamBerita," tulisnya.

Mendapat pujian atas prestasinya, Agnez Mo juga turut memberi komentar pada unggahan Anji ini diantara netizen lainnya. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diperolehnya itu.

"Thank youuuu so much for the support yaaa @duniamanji," komentar Agnez Mo.

(foto: Instagram/@duniamanji)

Agnez Mo menggunakan balutan gaun bernuansa batik sehingga pujian pun terus berdatangan padanya. Selain itu, akting juga suaranya memang tak perlu diragukan lagi dalam industri tarik suara Tanah Air.

Pada video klipnya kali ini, Agnez Mo berakting dengan menggandeng Brian Joseph White, pemeran Danieo Truman dalam film The Cabin in the Woods. Ia tampil memukau yang tentu saja mendatangkan komentar beragam dari netizen baik pro maupun kontra terhadapnya.

Jika hari pertama rilis sudah ada 1 Juta viewers, jumlah tersebut terus bertambah hingga saat ini. Sampai berita ini diunggah, lebih dari 2,4 Juta akun telah menonton dan ratusan ribu mensubscribenya.

(fid)