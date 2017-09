OKEZONE MUSIC CHART: Sam Smith Behasil Singkirkan Lagu Taylor Swift dari Top 10 Billboard

LOS ANGELES - Banyak musisi yang turun peringkat dari chart musik dunia, Billboard Hot 100. Sebut saja, peringkat Despacito yang dipopulerkan oleh Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber kembali turun dari pekan sebelumnya.

Sempat berjaya di posisi puncak selama berbulan-bulan, Despacito yang minggu lalu distrip ketiga, kini berada diurutan keempat. Posisi ketiga sendiri diraih oleh Logic ft. Alessia Cara & Khalid dengan 1-800-273-7255 yang sebelumnya berada di nomor lima.

Attention milik Charlie Puth juga lagu Imagine Dragons yang berjudul Believer masing-masing turun satu strip dari pekan lalu. Kini, Puth berada diurutan ke-8, sedangkan Imagine Dragons harus puas ada diposisi sembilan.

Kendati demikian, Taylor Swift menunjukkan taring semakin tak terkalahkan. Mantan kekasih Harry Style ini tetap pertahankan tahta puncak dengan lagu Look What You Made Me Do. Selain Swift, Cardi B juga tetap mengekor diurutan kedua.

Yang mengejutkan, single terbaru Sam Smith langsung menggeser lagu Taylor Swift yang berjudul ....Ready For It? dari peringkat Top 10. Lewat Too Good At Goodbyes, penyanyi asal Inggris ini langsung menduduki posisi kelima.

Dan berikut tangga lagu Billboard Hot 100 yang berhasil dirangkum oleh Okezone.

1. Taylor Swift – Look What You Made Me Do

2. Cardi B – Bodak Yellow (Money Moves)

3. Logic ft. Alessia Cara & Khalid – 1-800-273-8255

4. Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – Despacito

5. Sam Smith - Too Good At Goodbyes

6. DJ Khaled Ft. Rihanna & Bryson Tiller – Wild Thoughts

7. French Montana ft. Swae Lee – Unforgattable

8. Charlie Puth – Attention

9. Imagine Dragons – Believer

10. Shawn Mendes – Tere’s Nothing Holdin’ Me Back

