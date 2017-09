Bahagia Bertemu Fans Indonesia, SEVENTEEN: Pulangnya Hati-Hati Ya, Aku Cinta Kalian

TANGERANG - SEVENTEEN kembali menginjakkan kaki di Indonesia untuk menyapa para penggemarnya di sini. Kali ini mereka hadir dalam gelaran tur Diamond Edge in Jakarta pada Sabtu, 23 September 2016 di ICE BSD, Tangerang.

Ini menjadi kedatangan kedua mereka setelah selang satu tahun lalu. Sebelumnya, mereka menggelar jumpa fans bertajuk "SEVENTEEN 1st Fanmeeting Asia Pacific Tour 2016 : Shining Diamond" pada 20 Agustus silam di Balai Sarbini, Jakarta Pusat.

Grup beranggotakan S.Coups, Vernon, Woozi, Hoshi, Jeonghan, Seungkwan, Mingyu, Dino, The 8, Jun, DK, Joshua, dan Wonwoo mengungkapkan momen bahagia pada masa itu saat menghantarkan pesan dan kesan di akhir konser.

Di balik itu, rupanya Seungkwan sempat khawatir dengan konser kali ini apakah akan dihadiri oleh banyak fans jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tak lupa mereka terus-menerus mengungkapkan 'aku cinta kamu' dalam bahasa Indonesia.

"Tahun lalu kalian membuat kenangan yang luar biasa dan tahun ini juga. Lain kali kita datang lagi dan perfrom lebih baik lagi," ujar Hoshi dengan memberikan simbol finger heart.

"Tahun lalu, kami pertama kali ke sini. Tahun ini masih awal jadi deg-degan fans kira-kira banyak tidak ya. Dan tahun ini terharu banget karena lebih banyak yang dateng. Hari ini pulangnya hati-hati ya, aku cinta kalian," sambung Seungkwan.

"Ini adalah kedua kalinya kami ke sini. Terima kasih karena cinta kalian yang berlimpah. Intinya aku kangen banget sama kalian. Hari ini kita akan berpisah, sampai ketemu lagi," ujar Mingyu.

Selain itu, mereka juga mengungkapkan janji untuk bisa kembali lagi pada kesempatan selanjutnya. Hal ini tentunya yang menjasi harapan fans Indonesia untuk bisa bertemu pelantun Mansae tersebut.

"Hari ini berakhir dengan indah dan berharga karena kalian. Aku senang bisa bersama kalian. Carat, sampai bertemu lagi dan kalian baik-baik ya. Aku cinta kamu," ujar Jeonghan.

"Aku benar-benar senang. Apa kalian senang? Udah lama kita enggak manggung, rasanya senang banget dan kami merasa harus berada di panggung terus karena kalian, kami ada di sini. Nanti kita main lagi ya," ujar Woozi.

"Jakarta, aku cinta kamu. Kalian benar-benar cantik banget, tempat terbahagia adalah dimana aku bisa manggung. Kami akan datang lagi dengan penuh cinta. Nanti kalian datang lagi ya, aku cinta kamu," ujar DK.

Pada konser kali ini, SEVENTEEN membawakan sekitar 24 lagu. Di antaranya yaitu Pretty U, Beautiful, Adore You, Still Lonely, Very Nice, Swimming Pool, Mansae, Boom Boom, We Got Make A Shine, Don't Listen Secretly, Un Haeng Il Chi, Highlight, Check In, OMG, Crazy in Love, MY I, Habit, IF I, Rock, Chuck, Don't Wanna Cry, Shining Diamond dan Healing.

(aln)