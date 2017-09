Tepati Janji, SEVENTEEN Bakar Semangat Fans di Konser Diamond Edge in Jakarta 2017

TANGERANG - Boyband SEVENTEEN kembali mendatangi Indonesia untuk menyapa penggemarnya dalam rangkaian tur konser dunia bertajuk Diamond Edge in Jakarta 2017 di ICE BSD, Tangerang pada Sabtu (23/9/2017).

Mereka menepati janji untuk kembali menyapa Carats Indonesia setelah berselang satu tahun sejak gelaran acara jumpa fans bertajuk "SEVENTEEN 1st Fanmeeting Asia Pacific Tour 2016 : Shining Diamond" pada 20 Agustus silam di Balai Sarbini, Jakarta Pusat.

Aksi panggung konser mereka kali ini dibuka dengan lagu Don't Wanna Cry dan Pretty U dimulai tepat pukul 18.30 WIB. Dengan menggunakan baju berwarna-warni, mereka bersemangat selaras dengan teriakan penonton yang telah lama menantikan kehadirannya.

Selanjutnya mereka mulai menyapa penggemar setelah membawakan Beautiful dan Adore You yang membangkitkan semangat. Saking semangatnya, mereka meminta penggemar untuk tidak saling dorong.

"Jakarta suasananya panas ya," ujar Hoshi.

"Hai apa kabar?" tambah Seungkwan, Vernon, Jeohan, Woozi, S.Coups, DK, dan The8 kompak.

"Kami kangen kalian," timpal Mingyu.

Boygroup asuhan Pledis Entertainment tersebut sekiranya membawakan 24 buah lagu, termasuk pembagian atas beberapa jenis sub unit grup. Selain yang telah disebutkan di atas, ada pula Still Lonely, Very Nice, Swimming Pool dan OMG dari performance unit, Mansae, Boom Boom, We Got Make A Shine, Habit dan Don't Listen Secretly dari vocal unit, Crazy in Love, MY I (The 8), IF I dari hip-hop unit, Rock, dan Chuck.

 

"Jakarta luar biasa," puji Hoshi.

"Lagu selanjutnya adalah lagu terakhir," ujar Vernon yang kemudian dilanjutkan dengan Don't Wanna Cry.

Tak lupa mereka memenuhi permintaan fans yang berteriak untuk diberika encore. Mereka pun menyajikan sebuah video message untuk para Carat dengan dilanjutkan dua buah lagu tambahan yakni Shining Diamond dan Healing.

(aln)