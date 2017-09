FOTO: Gayanya Selalu Ditiru, Raisa Mulai Geram ke Hamish Daud

JAKARTA - Pasangan selebriti Raisa Andriana dan Hamish Daud masih menjalani masa bulan madu mereka di Naples, Italia. Romantisme keduanya terus bertambah setelah resmi menjadi sepasang suami-istri.

Melalui akun Instagram-nya, Raisa pun sering kali memberikan update seputar bulan madunya. Dari mulai pemandangan-pemandangan indah hingga kejadian-kejadian konyol selalu diabadikan oleh pelantun hits Kali Kedua ini.

(Baca Juga: Selamat! Vicky Shu Resmi Jadi Istri Ade Imam dengan Mas Kawin Bernominal Cantik)

(Baca Juga: Dengan Kebaya Khas Jawa, Ayunya Vicky Shu saat Datangi Lokasi Akad Nikah)

Satu yang terbaru adalah kekesalan Raisa terhadap suaminya. Ia merasa kesal karena Hamish selalu meniru gayanya.

"Don't copy my style! Why do you always copy me?" ucap Raisa dalam video Instagram Story-nya.

Alih-alih menjawab pertanyaan sang istri, Hamish justru malah membuka mulutnya lebar-lebar seolah akan memakan kamera HP Raisa.

(Baca Juga: Rumah Raffi Ahmad Nyaris Kemalingan, Pelakunya Alami Depresi)

(Baca Juga: Ups Keceplosan, Gwyneth Paltrow Bocorkan Kehadiran Tokoh Lama di Avengers 4)





Setelah kejadian tersebut Raisa dan Hamish pun melanjutkan keseruan dari bulan madunya. Keduanya pergi ke daerah bernama Sorrento untuk menikati wisata kota dan bangunan tua serta menghabiskan dinner romantis berdua. Hal itu terlihat dari unggahan video-video pendek di akun Raisa.

Dalam video terakhir yang diunggahnya, terlihat seorang pelayan restoran sedang mempersiapkan makan malam yang akan disantap oleh Raisa dan Hamish.

(aln)