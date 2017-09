Pernah Jadi "Raja" Inggris, Colin Firth Kini Resmi Jadi Warga Negara Italia

ROMA - Colin Firth dikenal sebagai sebagai aktor berwarga negara Inggris. Sebagai aktor terkenal, Colin Firth pun sering membintangi film besar Inggris dengan logat khasnya. Bahkan ia sempat menjadi Raja Inggris, George VI dalam film The King's Speech.

Kini status kewarganegaraanya berubah. Dilansir Antaranews.com, Colin Firth mendapatkan status kewarganegaraan Italia pada Jumat (22/9), menurut Kementerian Dalam Negeri di Roma.

"Aktor terkenal yang mendapat Oscar atas penampilannya dalam film The King's Speech itu menikah dengan warga negara kami dan sudah berulang kali mengungkapkan cintanya kepada negara kami," katanya dalam sebuah pernyataan, demikian AFP mewartakan.

Firth (57) menikah dengan produser Italia Livia Giuggioli (48) pada 1997, menurut situs spesialis film IMDb. Mereka memiliki dua orang anak.

Ia telah membintangi banyak judul film, di antaranya adalah Pride and Prejudice, Love Actually, Kingsman: The Secret Service, dan drama adaptasi film dari lagu ABBA, Mamma Mia!.

(aln)