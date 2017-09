OKEZONE WEEK-END: Wih! Berikut 5 Program Televisi Paling Favorit di Korea, Running Man Salah Satunya

JAKARTA - Tak hanya musik dan drama yang menjadi favorit masyarakat menyaksikan aksi para artis dari Korea Selatan. Program televisi negeri Gingseng tersebut juga cukup menarik perhatian para penonton baik di dalam maupun luar Korea.

Program acara karya negara tersebut bahkan diketahui sudah cukup sering diadaptasi oleh berbagai negara di Asia. Bahkan cukup banyak pula program variety atau reality show yang dialih bahasakan dan ditayangkan di berbagai negara.

(Baca Juga: Gandeng Taeho Son, Calvin Jeremy Garap Videoklip Nostalgia di Korea Selatan)

Berikut Okezone merangkum 5 program televisi paling favorit di Korea Selatan,

1. Running Man

(foto: Soompi)

Variety show berjudul Running Man, menjadi salah satu dari sekian banyak program televisi Korea yang paling terfavorit. Bahkan tidak hanya di Korea, sejumlah negara seperti Inggris, Spanyol, Portugis, Perancis, Italia, Thailand, Vietnam, Mandarin, Malaysia, hingga Indonesia, turut menjadikan program variety show yang mulai tayang pada 11 Juli 2010 ini menjadi yang paling terfavorit, dan telah dialih bahasakan.

Dipandu oleh Yoo Jae-Suk, program Running Man sendiri menampilkan beberapa permainan yang dilakukan pertim. Seiring berkembangnya popularitas Running Man, program ini bahkan sempat melakukan syuting diberbagai negara, sebutbsaja Thailand, Hongkong, Vietnam, Australia, Indonesia, Uni Emirat Arab, Mongolia, Rusia, hingga Jepang. Bahkan tim produksi Running Man sempat menyelenggarakan fan meeting tour di Asia pada tahun 2013 dan 2014.

Hingga kini program variety show Running Man masih tayang di stasiun televisi SBS. Bahkan berdasarkan IMD.b, Running Man mendapatkan sharing sebanyak 9.2.

2. Happy Together

(foto: Soompi)

Selain memiliki cukup banyak variety show yang menarik, Korea Selatan juga mempunyai program talk show populer tayang sejak 8 November 2001 di KBS2, Happy Together. Program acara ini sendiri diketahui cukup populer dari 2002-2004, bahkan kinibusia program tersebut sudah mencapai 16 tahun penayangan.

(Baca Juga: Wujudkan Wedding Dream Jadi Alasan Vicky Shu Gelar Pernikahan di Candi Borobudur)

Hingga saat ini, Happy Together yang dipandu oleh Yoo Jae Suk masih ditayangkan setiap hari Kamis dan telah mencapai episode 516 pada 14 September 2017. Selain itu rating IMD.b pun mencapai angka 7.4.

Disamping memiliki konsep acara talkshow, Happy Together juga dibalut dengan beberapa permainan seru. Bahkan hukuman juga turut disertakan jika bintang tamu tidak bisa menyelesaikan tantangan ataupun menjawab pertanyaan

3. Infinite Challenge

(foto: Soompi)

Sejak 23 April 2005, program Infinite Challenge masih tetap memiliki tempat dihati para pemirsa Korea Selatan. Bahkan program variety show komedi yanh ditayangkan setiap Sabtu di stasiun televisi MBS cukup bisa menarik minat penonton serta mengocok perut.

Dipandu oleh Yoo Jae-Seok, program Infinite Challenge sering kali menanyanhkan tantangan yanh konyol dan tidak masuk akal. Bahkan tim produksi mengklaim 3D dalam acara ini, yakni Dirty, Dangerous, dan Difficult.

Hampir 12 tahun mengudara, Infinite Challenge dikabarkan merupakan Real Variety pertama dalam sejarah pertelevisian Korea dengan format tanpa skrip. IMD.b pun mencatat bahwa program ini memiliki rating 8.4.

4. The Return of Superman

(foto: Soompi)

Tak mau kalah dengan stasiun televisi MBS, KBS pun turut memiliki variety show yang menjadi andalan, The Return of Superman. Rating IMD.b nya pun diketahui cukup tinggi.

(Baca Juga: Hengkang dari JYP Entertainment, Jo Kwon: Saatnya Perubahan)

Program The Return of Superman berkisah tentang pria Korea yang menjaga anak-anak selama 48 jam seoranh diri. Dalam 48 jam tersebut si ayah memiliki misi yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Bahkan tak jarang member The Return of Superman sering kedatangan tamu dari kalangan idol.

Variety show ini pertama kali tayang pada 19 September 2013. Hingga kini program The Return of Supermannmasih terus tayang setiap hari Minggu dan sudah mulai mencapai episode ke 200 pada 17 September 2017 kemarin.

5. 1 Night & 2 Days

(foto: Soompi)

Variety show kedua dari KBS yang cukup menarik minat para penonton adalah 1 Night & 2 Days. Acara tersebut merupakan real wild road variety dimana para anggotanya diminta menjelajahi Korea Selatan untuk merekomendasikan sejumlah tempat menarik kepada penontonnya.

Sejak tayang pada 5 Agustus 2007, tayangan ini diketahui masih terus menjadi acara menarik selain setelah The Return of Superman yang tayang di channel KBS. Bahkan rating acara ini sendiri sudah mencapai angka cukup tinggi dan meraih 480 episode sejak 22 Januari 2017 kemarin.

(Baca Juga: Daebak! MV DNA Milik BTS Tembus 40 Juta Viewers dalam Tiga Hari)

(fid)