Gara-Gara Foto di Media Sosial, Nicki Minaj Jadi Bulan-Bulanan Netizen

JAKARTA - Nicki Minaj, artis Hollywood belakangan menjadi bulan-bulanan netizen di dunia maya. Hal tersebut terjadi karena unggahan fotonya.

- Baca Juga: Kabar Drake dan Nicki Minaj Pacaran Bikin Rihanna Sakit Hati

Seperti dilansir Aceshowbiz, Nicki mengunggah foto screnshoot dari salah satu grup di Whatsapp, di mana dalam foto grup WA itu tertulis percakapan antara beberapa orang.

"Seseorang mengatakan bahwa mereka menginginkan pria ini (yang memegang kucing), akan menahan mereka seperti dia memegang anjing ini. Saya sangat bingung," tulis dia mengomentari keterangan foto itu.

Kalimat dan obrolan di grup WA yang diunggah Nicki ini memang tidak ada yang bermasalah. Namun, nama dari grup tersebut sukses mengundang warganet marah.

Pasalnya, seperti yang terlihat dalam unggahan, grup yang diberi nama Aaliyah Airlines dengan tambahan icon api yang menjilat-jilat ini dinilai sebagian warganet sebagai bentuk ketidak sopanan terhadap sosok mendiang Aaliyah.

Sebagaimana diketahui, penyanyi RnB Aaliyah meninggal pada 2001, akibat kecelakaan pesawat. Alhasil, unggahan Nicki itu dinilai bentuk olok-olokan dia kepada sang mendiang.

"Wow...That's why I have ZERO faith in today's celebs & their psychotic fans. It's 1 thing to disrespect Aaliyah, but that's LOW Nicki Minaj," tulis salah satu warganet.

- Baca Juga: Beyonce Pamer Anak Kembar, Nicki Minaj Ikutan Heboh

"NICKIMINAJ now beefing with a deceased artist. The great beautiful and amazing woman, Aaliyah. Let that sink in," tulis warganet lainnya.

Sementara itu, foto unggahan kontroversi itu tidak bertahan lama. Nicki dikabarkan langsung menghapus foto yang memancing amarah warganet itu.

(edh)