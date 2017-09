So Sweet, Britney Spears Akrab dengan Mariah Carey

JAKARTA - Meskipun belakangan ini artis Hollywood kerap berseteru, namun hal tersebut tampaknya tidak terjadi pada dua artis senior seperti Britney Spears dan Mariah Carey.

Lewat foto yang diunggah di akun twitternya, Britney seolah-olah ingin memberi contoh kepada juniornya bagaimana menjalin hubungan dengan sesama publik figur. Dalam foto tersebut, dua bintang itu terlihat sangat hangat, ketika mereka duduk berdampingan.

Dengan ditemani camilan roti, Britney mengaku sangat senang bisa bertemu dengan Mariah, yang memang sudah dia kagumi. Pertemuan keduanya semakin sempurna, lantaran pertemuan itu terjadi bukan pada acara pentas musik.

Keduanya bertemu dalam sebuah acara santai. Bahkan, pertemuan tersebut terjadi tanpa direncanakan sebelumnya oleh mereka. Hal itu seperti yang dikatakan pelantun Toxic dalam keterangan foto yang diunggahnya itu.

"You never know who you’re going to meet at dinner parties!!

(edh)