FRIDAY K-POP: HyunA dan Rain Dikabarkan Akan Ditunjuk Sebagai Mentor 'The Unit'

JAKARTA – Penyanyi sekaligus model HyunA dikabarkan akan muncul di proyek kedua idol KBS2 “The Unit” sebagai mentor.



Pada 21 September, seorang sumber dari acara tersebut mengatakan,”Kami menawarkan HuynA sebagai posisi seorang mentor, dan dia saat ini sedang memikirkannya.”

Sebelumnya, penyanyi dan aktor Rain juga telah dikonfirmasi untuk menjadi mentor acara tersebut.



Rain agensi yakni Rain Company mengkonfirmasih pada 15 September lalu bahwa,"Rain sedang mempersiapkan proyek album kembali yang dijadwalkan akan diluncurkan awal Desember. Seiring dengan ini, Rain berencana untuk tampil di proyek reboot idola KBS2 'The Unit' sebagai mentor bagi yuniornya."



Rain juga berencana untuk menampilkan cirri khasnya dan bergerak melalui comeback ini, dan mengatakan ini akan menjadi lagu hip hop yang akan memiliki performa yang lebih hebat daripada lagu sebelumnya “How To Avoid The Sun”, “I’m Coming”, dan “It’s Raining.”



Album tersebut merupakan album kembalinya Rain dalam tiga tahun sejak “Rain Effect” Juni 2014.

Belum lama, Rain dan istrinya Kim Tae Hee juga mempublikasikan kabar bahagia tentang jenis kelamin bayi mereka dan tanggal lahirnya.



The Unit bertujuan untuk memamerkan bakat dan potensi idola yang telah memulai debutnya. Ini akan mengadakan rekaman terbuka pertamanya di Kintex Hall 9 di Ilsan pada 29, 30 September, dan 1 Oktober, juga episode pertama pertunjukan akan ditayangkan pada 28 Oktober. Demikian dinukil dari SOOMPI, Jumat (22/9/2017).





