FOTO: Jelang Menikah, Vicky Shu Jalani Siraman dengan Penuh Senyum

JAKARTA – Dalam hitungan jam, Vicky Shu akan melepas masa lajangnya dengan menikahi Ade Imam. Sebagai salah satu rangkaian pernikahan, Vicky menjalani prosesi siraman pada Jumat (22/9/2017).

Selama menjalani prosesi siraman, Vicky tampak bahagia. Senyum terus terpasang di wajah cantiknya. Hal itu dapat dilihat dari foto-foto yang diunggah oleh teman-teman Vicky di media sosial.

Akun Instagram @ade_nurulianto membagi foto siraman Vicky. Teman dekat pelantun Mari Bercinta 2 itu menceritakan bagaimana prosesi siraman Vicky yang dilaksanakan di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah itu berjalan lancar.

“Salah satu sahabat, teman sharing dan curhat di waktu yg terkadang out of the box, alhamdulillah dia hari ini lancar melewati ritual siraman-nya... seneng liatnya. Lewat satu langkah ya Vicko,” tulis Ade sebagai caption.

Pernikahan Vicky dan Ade akan digelar di Candi Borobudur pada 23 September 2017. Pemilihan Candi Borobudur sebagai tempat pernikahan itu karena sejak awal di sanalah wedding dream wanita 30 tahun tersebut.

"Karena wedding dream aku pengin di sana," ujar Vicky saat fitting baju pengantin minggu lalu.

Vicky juga mengungkapkan kalau dirinya sangat menyukai sesuatu hal yang berbau budaya. Dalam pernikahannya nanti, Vicky akan menggunakan adat Jawa dengan konsep garden party.

"Karena aku suka sesuatu yang berbau budaya, adat dan dari mana pun. Indonesia kaya, kali ini aku pilih adat Jawa karena kebetulan aku lahir di sana memang dari kecil ingin di Candi Borobudur khususnya sih di lapangannya. Jadi ini temanya garden party cuma latarnya Candi Borobudur," terangnya.

Untuk pernikahannya, Vicky sudah menyiapkan setidaknya enam baju pengantin. Keenam baju tersebut akan dipakainya secara bergantian dari mulai saat siraman, Midodaremi hingga resepsi.

“Nanti akan ada fitting untuk resepsi, tapi kalau resepsi nanti enggak surprise. Sayang kalau sudah ditayangin. Baju ada siraman, sungkeman, midodaremi, akad, terus resepsi. Beda-beda ya bajunya. 5 atau 6 gitu ya," pungkasnya kala itu.

