Dikunjungi Mertua, Suami Laudya Cynthia Bella Pamer Oleh-Oleh Asal Indonesia

JAKARTA - Neni S., Ibunda Laudya Cynthia Bella mendarat di Kuala Lumpur, Malaysia hari ini, Jumat (21/9/2017) bersama Rita, manajer Bella. Tak diketahui pasti maksud dan tujuan kedatangan keduanya, namun yang jelas hal ini membuat bahagia pasangan suami istri Engku Emran dan Bella berikut juga Aleesya.

Engku Emran lantas membagi potret oleh-oleh yang dibawa oleh mama mertuanya tersebut dalam laman Instagram pribadinya. Tak lain adalah masakan yang berisi nasi, daging, ayam goreng, sayur, lengkap dengan sambal yang sepertinya menjadi salah satu makanan asal Padang.



Tak lupa pria yang diketahui sebagai pengusaha berusia 42 tahun ini mengucapkan terima kasih seperti dalam caption foto. Ia menuliskan pula bahwa makanan tersebut sengaja dibawa oleh mama mertuanya dari Indonesia.



"Cooked in Jakarta. Eaten in KL. #makasihmama," tulisnya dalam akun iamkumbre.



Sebelum mempublikasikan foto oleh-oleh mama mertuanya, kebahagiaan telah lebih dulu ditunjukkan Bella melalui Insta Storynya. Wanita berusia 29 tahun ini menjemput dua wanita yang disayangi tersebut juga ditemani oleh anak sambungnya, Engku Aleesya yang tersenyum di pangkuannya.



Sampai berita ini diunggah, puluhan ribu akun telah memberikan like untuk foto tersebut. Mereka juga banyak berkomentar seakan ikut bahagia dengan ungkapan yang dutulis Engku Emran.

Engku Emran mempersunting Bella pada 8 September lalu di negeri asalnya dan digelar secara tertutup. Keduanya lantas menjadi salah satu pasangan yang disorot publik seperti halnya Raisa dan Hamish Daud.



Kini teka-teki tentang pasangan suami istri beda usia ini masih terus berlanjut. Sebab, disinyalir akan menggelar pesta pernikahan di Indonesia, nyatanya hal tersebut masih menjadi tanda tanya publik.

