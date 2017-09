FOTO: Rifky Balweel Kepergok Beli Cincin untuk Biby Alraen, Siap Lamaran?

JAKARTA - Aktor peran Rifky Balweel tampaknya semakin serius dengan sang kekasih, Biby Alraen. Bagaimana tidak, sejoli yang merajut kasih hampir tiga tahun ini akan mengganti status dari sepasang kekasih menjadi suami-istri.

Ya, Rifky sepertinya akan mempersunting Biby dalam waktu dekat. Spekulasi pertama kali muncul saat mereka kepergok mengunjungi salah satu toko perhiasan.

Momen keduanya pun sempat diabadikan oleh akun Instagram toko tersebut. Dalam caption yang tertera, pihak toko perhiasan menyebutkan Rifky dan Biby telah memilih cincin untuk pernikahan dan lamaran.

"A few days ago #adellelovebirds celebrity couple @rifkybalweel and @bibyalraen13 visit us to try and pick their future dream wedding and engagement ring💙💙💍 Follow their journey as they make their dream wedding come true," ujar @adellejewellery.

Dalam foto yang diunggah terlihat Rifky merangkul mesra Biby yang mengenakan baju berwarna hitam. Mereka tampak begitu bahagia dengan senyum yang tersemat di wajah masing-masing.

Kabar pernikahan mantan suami Risty Tagor ini sejatinya sudah tersiar sejak pertengahan tahun ini. Bapak satu orang anak itu sudah digembor-gemborkan akan meminang Biby usai momentum Lebaran.

Dengan adanya potret mereka belanja cincin bersama membuat publik semakin yakin rencana pernikahan kedua Rifky akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Mengingat, hubungan mereka pun sudah direstui oleh anak Rifky dengan Risty, Arsen Raffa Balweel.

Sementara itu, Rifky sendiri sebelumnya sempat menikah dengan Risty Tagor pada 2 Oktober 2010. Namun sayang pernikahan mereka justru berakhir kandas di tengah jalan.

Semenjak bercerai dengan Risty, tak lama kemudian pria 27 tahun ini langsung mengumumkan tengah menjalin hubungan dengan Biby. Potret keromantisan keduanya pun sering diumbar melalui akun Instagram masing-masing.

(edi)