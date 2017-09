Tuding Salah Gunakan Nama John Lennon, Yoko Ono Polisikan Produk Minuman Eropa

LONDON – Amarah Yoko Ono terhadap dugaan penyalahgunaan nama mendiang mantan suaminya, John Lennon akhirnya terbayar. Tuntutan yang diajukannya di terhadap sebuah produk minuman di Benua Eropa berhasil dimenangkannya.

Dilansir dari The Guardian, Rabu 20 September 2017, Yoko dikabarkan menuntut produk lemonade asal Polandia yang bernama John Lemon. Kuasa hukum Yoko menjelaskan, nama tersebut melanggar hak cipta dan hak pribadi Yoko untuk menggunakan nama John, dan mengajuan tuntutan sebesar €5 ribu (sekira Rp79 juta) per hari atau €500 (sekira Rp7,9 juta) per botol terjual. Jumlah total yang ditagihkan kepada pihak perusahaan masih dihitung pengadilan di The Hague, Belanda.

Salah satu kuasa hukum Yoko, Joris Van Manen, menyebutkan,”Mereka (John Lemon) melecehkan dan menyalahgunakan peninggalan John Lennon untuk menjual soda mereka.”

Brand tersebut sesungguhnya sudah ada sejak 2014, namun tuntutan Yoko baru diajukan setelah sebuah iklan John Lemon di Irlandia yang menunjukkan sebuah mural bergambar John Lennon memegang produk tersebut, sementara ada tulisan ”Let It Be”, mengacu kepada sebuah lagu The Beatles, di tulisan tersebut. Gambar itu menjadi viral di media sosial Facebook dan sempat menjadi buah bibir.



Sementara itu, Karol Chamera selaku pendiri perusahaan produsen minuman itu sempat menampik bahwa nama John Lemon sengaja digunakan untuk marketing, dan memang tidak ingin membeli hak milik nama John. Hal ini dikarenakan hak cipta dan milik John Lennon sendiri baru didaftarkan pada 2016, sementara kini perusahaan miliknya itu sudah tersebar di 14 negara di Eropa.

Kepada East London Advertiser, Karol mengucapkan,”Kami yang terlibat dalam produk ini adalah start-up dan kami tidak bisa mengambil seseorang yang harganya berjuta-juta (Euro).”



Akhirnya, perusahaan tersebut setuju untuk mengubah nama produk mereka menjadi On Lemon, sebagai respon dari tuntutan Yoko. Produk John Lemon sendiri diwajibkan sudah habis terjual per akhir Oktober 2017. Sementara itu, hukuman berbentuk denda baru akan diterapkan jika ada produk John Lemon yang masih dijual setelah Oktober 2017.





(edi)