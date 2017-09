Film Mother Mendapat Nilai 'F', Sutradara Akui Merasa Terpukul

TORONTO – CinemaScore belum lama ini mengeluarkan penilaian terhadap film horor Mother!. Setelah meneliti dan menganalisis reaksi penonton saat menyaksikan film yang di rilis pada 15 September 2017 di Amerika Serikat itu, CinemaScore memberikan nilai 'F'. Mengetahui hal tersebut, sutradara film, Darren Aronofsky mengatakan bahwa ini merupakan kritikan yang tajam.



"Ini adalah pukulan. Ini adalah pukulan total. Saya menyadari bahwa kami senang dengan itu. Saya sangat sedih dan saya sangat menderita dan saya ingin mengungkapkan membuat film adalah sebuah perjalanan yang sulit," kata Aronofsky seperti dikutip dari Hollywoodreporter.

Film Mother hanyalah salah satu dari 19 film yang mendapatkan nilai "F" yang dirilis oleh CinemaScore.



Penilaian buruk juga datang dari kritikus film, Rex Reed yang juga menulis di the New York Observer. Ia mengatakan keraguannya untuk langsung menilai film tersebut paling buruk tahun ini. "Film terburuk abad ini sepertinya lebih pas lagi,"



Film karya Aronofsky itu hanya berhasil meraup USD7,5 juta atau sekira Rp99 miliar di lebih dari 2.000 bioskop pada akhir pekan pertama, hal ini menandai pembukaan terburuk pada karir Jennifer Lawrence



Mother! berkisah tentang sepasang suami istri (diperankan oleh Lawrence dan Javier Bardem) yang tinggal di sebuah rumah cantik di lokasi terpencil.



Suatu hari, pasangan itu mendapat kunjungan tamu asing yang disebut The Man (Ed Harris) dan The Woman (Michelle Pfeiffer). Sejak kedatangan dua tamu itu, Lawrence dan sang suami mulai mengalami serangkaian pengalaman supranatural.

Berperan di film horor, Lawrence mengaku, sempat mengalami perasaan takut dan aneh, meski hanya sementara. "Sebenarnya, aku enggak berasa kebawa sesuatu gitu. Ini bagian dari pekerjaan. Tapi ada satu adegan yang membuatku agak sedikit terganggu. Dan jika kalian nonton filmnya, maka pasti tahu apa yang aku bicarakan," ungkapnya.



Lawrence menambahkan, bermain sebagai karakter utama di film Mother! merupakan pengalaman yang sama sekali berbeda dalam karier aktingnya. "Karakterku dalam film ini berbeda dari film-filmku sebelumnya,"

