Demo Lagu The Beatles yang Belum Sempat Dirilis Kini Dijual, Mau?

SAN JOSE - Demo lagu band The Beatles yang dibuat pada tahun 1963 saat ini masuk dalam daftar lelang di portal eBay. Lagu berjudul What Goes On itu belum pernah dirilis secara umum. Versi awal dari lagu ini dinyanyikan oleh John Lennon, sekaligus penulis lagunya.

Menurut juru bicara rumah lelang, di dalam demo lagu tersebut terdapat suara gitar akustik Lennon dan Paul McCartney bertindak sebagai penyanyi. Beberapa nada piano terdengar menjelang akhir lagu. Suara nada dan vokal dari demo lagu itu dapat didengar langsung oleh calon pembeli di di daftar lelang eBay. Proses lelang akan berakhir 1 Oktober 2017.



Berdasarkan informasi dari buku Kenneth Womack The Beatles Encyclopedia, Lennon mengatakan bahwa lagu itu ditulis pada masa awal mereka terbentuk.



The Beatles awalnya ingin merekam lagu tersebut pada tanggal 5 Maret 1963, menurut Mark Lewisohn dalam bukunya The Complete Beatles Recording Sessions dan The Complete Beatles Chronicles, rencana tersebut dibatalkan. Demikian seperti dilansir dari Billboard.

Piringan hitam yang berisi demo lagu pertama dijual oleh keluarga George Harrison. Diprakarsai oleh rumah lelang Bonham pada tahun 2012, lagu itu laku terjual sebesar USD$ 8.461. Berdasarkan hukum Inggris, lagu tersebut milik publik karena belum dirilis dalam waktu 50 tahun sejak rekaman.

(edi)