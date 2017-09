Keren! Sandhy Sondoro Bakal Manggung 3 Tempat di Inggris

JAKARTA - Sandhy Sondoro tampaknya bakal menggebrak panggung musik mancanegara. Ya, Inggris menjadi salah satu negara yang bakal menyuguhkan lantunan suara khas pelantun Malam Biru itu. Hal itu diketahui lewat sebuah poster yang beredar.

Dalam poster tersebut terlihat wajah dari penyanyi 43 tahun itu tengah asyik memainkan gitarnya sembari melantunkan lagu. Dan pada poster itu pula terlihat nama Sandhy Sondoro dengan warna kuning bercetak tebal lengkap dengan bendera Inggris yang dibubuhkan disamping namanya.

Sementara itu, diketahui juga suami dari Ade Sechan ini akan menyambangi tiga kota di Inggris sekaligus dalam hari berbebeda. Hal itu tertera pada sebuah poster yang menunjukkan pada tanggal 5 Oktober 2017 akan tampil di Cargo, London.

Kemudian pada tanggal 6 Oktober Sandhy akan menyambangi Gullivers, Manchester. Lalu yang terakhir pada 7 Oktober dirinya akan tampil di O2 Academy 2 Islington, London.

Memang untuk musikalitas seorang Sandhy Sondoro sudah tidak terbantahkan lagi. Hal itu berkat karya-karya lagu ciptannya yang begitu dikenal publik seperti lagu yang berjudul Malam Biru, Tak Pernah Padam dan masih banyak lagi. Selain itu diketahui Sandhy Sondoro juga sempat mengharumkan nama Indonesia di kancah musik Internasional.

Kala itu, Sandhy menjuarai festival musik di Rusia lebih tepatnya di International Music Festival White Night of St.Petersburg. Ia pun berhasil membawa pulang sertifikat dan trofi kemenangan dalam ajang festival tersebut. Indonesia yang diwakili Sandhy berhasil duduk diatas Israel, Thailand, Yunani, dan Rusia.

"The Grand Prix Winner of #Thewhitenights of #stpetersburg #InternationalSingerFestival #berliner #indonesianartist ???@Regrann from @bestbeat_music - SS NEWS UPDATE," tulis akun @sandhysondoro_official.

