OKEZONE WEEK-END: Daebak! 5 Video Klip K-Pop yang Tembus hingga Ratusan Juta Viewers

SEOUL - Rilis video musik menjadi hal penting bagi setiap musisi untuk memperkenalkan dan promosi karya terbaru penyanyi atau grup band, termasuk para bintang K-Pop. Sederet konsep video unik dan khas K-Pop menjadi ciri yang selaras dengan musik serta kepopuleran mereka.

Tak heran di antaranya bisa mencapai angka fantastis dalam jumlah penonton sejak perilisan. Bahkan dalam hitungan jam ada yang sukses mencapai angka jutaan.

Kali ini, Okezone merangkum 5 video musik top K-Pop yang bisa mencapai angka ratusan juta viewers. Yuk, simak deretannya berikut ini :

5. GIRLS GENERATION - I GOT A BOY

I Got A Boy milik Girls Generation alias SNSD masuk dalam jajaran sebagai video musik dengan penonton terbanyak. Lagu ini merupakan title track dari album dari judul yang sama dengan 9 lagu lainnya.

Ini menjadi pengantar momen comeback mereka dengan perilisan video musik pada 31 Desember 2012. Konsep video yang penuh warna dengan irama musik elektro-pop ceria membuat pendengar 'candu' untuk terus mendengar dan menyaksikannya, disamping popularitas mereka yang kini sudah berusia 10 tahun.

Kesuksesan video musik ini sukses menggeser PSY dan Justin Bieber dengan meraih penghargaan sebagai Video of the Year dari YouTube. IGot A Boy hingga saat ini telah meraih angka penonton 196.959.950.

4. BIGBANG - BANG BANG BANG

Boygroup k-pop populer selanjutnya yang meraih angka ratusan juta dalam video musik adalah BIGBANG. Lewat lagu BANG BANG BANG, G-Dragon cs saat ini telah mengantongi angka 63.640.451 viewers sejak perilisan pada 1 Juni 2015.

BANG BANG BANG adalah single pertama dalam album series MADE : A yang merupakan momeb comeback bagi mereka setelah hampir tiga tahun vakum. Video musiknya membawa ingatan penggemar di masa kejayaan Fantastic Baby pada 2012.

Musik dance-pop dan trap yang khas dibawakan oleh mereka membuat pendengarnya bergoyang dan menjadi lagu yang dinanti selama tur konser MADE hingga saat ini. Selain itu, diluncurkan juga single kedua yakni We Like to Party.

3. PSY & CL - DADDY

Kesuksesan penonton video musik terbanyak selanjutnya dipegang oleh PSY. Tak heran, penyanyi yang bernaung di bawah YG Entertainment tersebut sukses menelurkan tembang-tembang hits setelah kesuksesan Gangnam Style yang mendunia.

Pada posisi ini, PSY meraih 303.501.983 viewers untuk video musik Daddy yang dirilis pada Desember 2015. Menariknya, ia menggandeng CL yang saat itu tengah gencar melakukan promosi proyek solo.