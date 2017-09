Hasilkan Album, Hamil Bukan Halangan Rinni Wulandari Berkarya

JAKARTA - Rinni Wulandari kembali menggebrak dunia musik Tanah Air dengan mengeluarkan sebuah album. Tak main-main penyanyi 27 tahun ini mengubah aliran musiknya dari pop kini menjadi R&B, tentu hal tersebut dirasa tidaklah muda bagi pasangan dari Jevan Julian ini.

"Awalnya berat ya, struggling banget tapi aku merasa memang kalau mau mencapai yang lebih ya, struglle-nya juga harus lebih dan usahanya keras juga. Jadi terima aja konsekuensinya kalau misal nanti sukses atau gak ada yang suka " ujar Rinni Wulandari saat dijumpai di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Rinni juga menambahkan bahwa dirinya juga perlu jujur dalam hal bermusik, lantaran itu dirasa cukup penting baginya. Terlebih tentang pemilihan jalur musik yang kini ditekuninya. Ia juga menganggap bahwa musik yang kini dibawakan terasa lebih nyaman.

"At least jujur dalam bermusik jadi aku gak setengah-setengah nyanyinya. Kalau kaya kemarin kan aku sebenarnya gak terlalu suka lagunya. Kalo inikan bener-bener dari hati, nyaman banget jalaninnya, apapun hasilnya udah sangat puas," sambungnya.

Selain itu, personel dari Soundwave ini juga tidak menampik bahwa seorang musisi haruslah berevolusi. Sebagai salah satu cara dengan melakukan sebuah kolaborasi, setelah sebelumnya Rinni sempat berkolaborasi dengan Dipha Barus.

Dan pada album terbarunya kali ini, Rinni akan kembali menggebrak dengan kembali melakukan kolaborasi, tapi bukan dengan Dipha Barus melainkan dengan Dimas Akira. Dirinya mengakui bahwa seorang Dimas Akira merupakan seorang produser musik yang bagus.

"Namanya bermusik harus berevolusi enggak mngkin sendiri-sendiri saja dan suka ajakin kolaborasi sama siapa. Kemarin sama Dipha Barus, dan sekarang sama Dimas Akira karena dia juga salah stu produser yang aku suka dan bikin musiknya bagus.

Selain itu, untuk lagu yang berjudul Lets Gets Serious merupakan salah satu lagu yang diremix oleh Dimas. Diakuinya setelah diubah musiknya secara keselurahan oleh Dimas, lagu tersebut menjadi lebih asyik.

Sebagai informasi, untuk album terbaru Rinni Wulandari yang bertajuk 'I Am Indepndent' dalam proses pengerjaannya membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk menyelesaikannya.

"Let get serious diremix sama dimas jdi enak banget beda sama sebelumnya yang lebih dark. Ini tuh ada sisi dark tapi sdikit ada tropicalnya," tandasnya.

