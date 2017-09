Luar Biasa! Hanya Butuh 24 Jam bagi BTS untuk Lambungkan 'Love Yourself' ke Puncak iTunes Chart

SEOUL - Sekali lagi, BTS membuktikan kedigdayaannya di industri musik K-Pop. Pasca-merilis ‘Love Yourself: Her’ pada Senin (18/9/2017), album extended play itu memuncaki iTunes chart di 73 negara. Sejauh ini, ‘Love Yourself: Her’ merupakan rekor iTunes terbesar yang pernah diraih boy band besutan Big Hit Entertainment itu.

Berdasarkan keterangan pers yang dirilis agensi tersebut, album itu menjadi jawara di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Jepang, Spanyol, Polandia, Brasil, dan Indonesia. Rekor itu tercapai pada 19 September 2017, pukul 08.00 KST atau sekitar 06.00 WIB.

Sukses serupa diraih DNA, single andalan dalam album tersebut, yang menguasai iTunes chart top song di 29 negara, termasuk Hungaria, Norwegia, Thailand, dan Swedia.

Di Amerika Serikat, single itu menduduki posisi keempat iTunes, mematahkan capaian mereka sebelumnya. Pada Februari 2017, lagu Spring Day milik BTS sukses mendarat di peringkat delapan iTunes chart top song.

Sementara di YouTube, video klip DNA berhasil menembus 22,378,417 view hanya dalam 24 jam setelah diunggah. Capaian itu, mengalahkan rekor As If It’s Your Last milik BLACKPINK yang menyentuh 13.316.290 view dalam 24 jam setelah dirilis.

Sayang, di pasar domestik single terbaru BTS tersebut kalah taji dibanding Autumn Morning! milik IU. Melansir Soompi, lagu lawas itu berjaya memuncaki tujuh tangga lagu lokal, termasuk Melon, Genie, dan Bugs.

Rencananya, BTS akan menampilkan DNA untuk pertama kali dalam program BTS Comeback Show yang akan disiarkan Mnet pada 21 September 2017.

(Siska Maria Eviline)