LOS ANGELES – Setelah jadwal padat selama beberapa tahun terakhir, Jennifer Lawrence akhirnya untuk cuti dari dunia akting. Apalagi film terbarunya, mother! gagal bersinar di pekan perdana penayangannya.

“Aku akan mengambil cuti. Aku tidak punya jadwal apa pun selama dua tahun ke depan,” kata wanita yang akrab dengan sapaan J-Law tersebut.

Meski telah memastikan akan hiatus, J-Law masih belum memiliki rencana pasti akan melakukan apa nantinya. Ia hanya ingin beristirahat sejenak dari dunia akting.

“Aku tidak tahu (akan melakukan apa). Aku tidak tahu, mulai menjual ganja? Kupikir aku hanya akan sedikit beristirahat. Sampai bertemu enam bulan lagi,” tambah peraih Oscar tersebut seperti dilansir Aceshowbiz, Senin (18/9/2017).

Film horror mother! gagal mendapatkan apresiasi bagus dari beberapa situs perfilman. CinemaScore bahkan memberikan nilai F untuk film garapan Darren Aronofsky itu. mother! bergabung dengan film-film seperti Killing The Softly Brad Pitt, The Box Cameron Diaz, I Know Who Killed Me Lindsay Lohan, Solaris George Clooney, dan Dr. T and the Women Richard Gere yang juga mendapatkan nilai F di CinemaScore. Sementara Rotten Tomatoes memberikan nilai lebih baik untuk mother!. Dalam situs Rotten Tomatoes, mother! mendapatkan 68 persen fresh, lebih baik daripada Suicide Squad yang dirilis tahun 2016.

mother! dirilis pada akhir pekan lalu setelah melewati beberapa festival film dunia. Film yang juga dibintangi oleh Javier Bardem, Ed Harris, dan Michelle Pfeiffer ini hanya mendapat USD3,1 juta pada hari pembukaannya. Hasil tersebut menjadi yang terburuk selama J-Law berkarier di dunia seni peran.

Kini Jennifer Lawrence menyisakan dua film yang masih belum tayang. Ia akan tampil dalam film thriller agen rahasia berjudul Red Sparrow dan kembali memerankan Mystique dalam film X-Men: Dark Phoenix.

