JAKARTA - Gilang Dirga dan Adiezty Fersa merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama tepat pada hari ini, Senin (18/9/2017). Seiring dengan perayaan tersebut, Adiezty memberikan ucapan manis untuk Gilang di laman Instagram-nya.



"Terima kasih ya sayang karena selalu menyempatkan pillow talk setiap pulang kerja semalam apapun itu. Terima kasih sudah selalu care setiap aku sakit padahal kamunya juga kurang istirahat. Terima kasih untuk setiap pelukan kamu yang selalu bikin aku tenang. Terima kasih sudah selalu bikin aku ketawa lagi setiap aku bad mood. Terima kasih sudah berhenti jadi perokok cuma karena tahu akunya enggak suka asap rokok. Terima kasih untuk selalu berusaha jadi sosok terbaik buat aku. Terima kasih atas kelapangan hati kamu yang menerima semua kekurangan aku. Terima kasih selalu memperlakukan aku seperti tuan putri tapi juga sekaligus mengajarkan aku untuk menjadi perempuan kuat. Terima kasih buat cinta yang enggak ada habisnya untuk aku," tulis Adiezty dalam caption.

Selain memberikan ucapan manis, Adiezty turut memposting foto lama pernikahannya dengan Gilang. "I can't believe it's been a year," kata Adiezty.



Tak lupa, Adiezty juga menyampaikan harapan serta doa untuk kehidupan rumah tangganya dengan Gilang. "Masih banyak tahun-tahun berikutnya yang akan kita hadapi bersama. Semoga kita bisa tetap 'satu' ya sayang, karena tujuan kita adalah 'selamanya'," tuturnya.



"Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku enggak pernah berhenti berdoa untuk bisa menjadi sosok istri yang sempurna untuk kamu. Thank you for making me the happiest woman alive," pungkas Adiezty.

Postingan tersebut langsung menuai banyak respon dari warganet. Sebagian besar dari mereka langsung beramai-ramai memberikan ucapan selamat serta doa bagi Gilang dan Adiezty.



Gilang Dirga dan Adiezty Ferza menikah pada 18 September 2016. Hingga saat ini, keduanya belum dikaruniai anak dan masih berjuang untuk mendapat momongan.

(Edi Hidayat)