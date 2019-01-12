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Kembali Tegur Sapa Lewat Telepon dengan Ariel, Begini Reaksi Luna Maya saat Ditanya Wartawan
Sabtu 12 Januari 2019 15:13 WIB
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Aktris Luna Maya akhirnya kembali bertegur sapa dengan Ariel NOAH. Hal itu terjadi saat Luna Maya berada dalam acara bertajuk Suka Suka Sore Sore di MNC TV. Ketika ditanya soal hal tersebut Luna Maya menjawab begini...
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(wel)
TAG :
Luna Maya
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