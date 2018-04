Joan menjadi finalis Indonesian Idol yang harus angkat koper alias tersisih dalam panggung ‘Road to Grand Final yang digelar di studio MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin 9 April 2018. Mengingat jumlah voting dari Joan tak mampu membawanya untuk menjadi the next Indonesian Idol. Namun Joan sempat menyebut bahwa jiwa berkompetisinya sudah hilang.

(adi)