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Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting Kepergok Bermesraan di Bandara

Rabu 06 Desember 2017, 06:16 WIB
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Isu cinta terlarang Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting.
 

(Wil)

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