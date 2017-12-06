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Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting Kepergok Bermesraan di Bandara
Rabu 06 Desember 2017, 06:16 WIB
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Isu cinta terlarang Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting.
(Wil)
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