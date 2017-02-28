Tora Sudiro Perankan Affandy di Film 3 Dara 2

Muhammad Sabki/Okezone | Selasa, 28 Februari 2017 WIB
Tora Sudiro Perankan Affandy di Film 3 Dara 2

Photographer

msb - Muhammad Sabki/Okezone

Lokasi

Gedung MNC Financial, Jakarta,

Kategori

Celebrity

Tags

Tora Sudiro 3 Dara 2

Aktor Tora Sudiro berperan sebagai Affandy di film tersebut.
 

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