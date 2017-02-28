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Tora Sudiro Perankan Affandy di Film 3 Dara 2
Muhammad Sabki/Okezone
| Selasa, 28 Februari 2017 WIB
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Photographer
msb - Muhammad Sabki/Okezone
Lokasi
Gedung MNC Financial, Jakarta,
Kategori
Celebrity
Tags
Tora Sudiro
3 Dara 2
Aktor Tora Sudiro berperan sebagai Affandy di film tersebut.
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