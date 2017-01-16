OKEZONE.COM
News
Finance
Lifestyle
Celebrity
Bola
Muslim
Sports
Techno
Travel
Food
Health
Autos
Foto
Video
Indeks
Toggle navigation
HOME
Hot Gossip
Movie
Music
TV Scoop
Red Carpet
Foto
Ilham Novrianto Sukses Ungguli Persentase Alda di Babak Live Duel Rising Star Indonesia
Dapat 4 Yes, Agung dan Mieke Raih Vote 81% di Babak Live Duel dengan Iga
Jelang Dahsyat Awards 2017
Konser di Jakarta, Bryan Adam Bawakan Lagu Hits Era 90-an
Kemeriahan Aksi Panggung JKT48 di Indonesia Idol Junior
Tampil Slow dan Simple Ditya Idol Jr Bawakan Lagu Welcome To My Paradise
See More
Video
Selebriti Berjuang Melawan Kanker Serviks
Saipul Jamil Jalani Pemeriksaan KPK
Surprise Party Ultah Billy Syahputra ke-26
Ahmad Dhani Boyong Anak dan Istri Kunjungi Mall di Bekasi
Fitri Carlina Mengidap Penyakit Aritmia Jantung
Ryan D'Masiv Buka Restoran Ayam Penyet
See More
Indeks
Close
Search
Single Lay Me Down Dibawakan Paundra Dengan Powerful
Arif Julianto/okezone
| Senin, 16 Januari 2017 WIB
Photographer
jul - Arif Julianto/okezone
Lokasi
Jakarta,
Kategori
Celebrity
Tags
Indonesia Idol Junior
Paundra tampil powerful dengan bawakan Single Lay Me Down.
Tulis komentar
disclaimer
0 komentar
Sisa karakter :
Kirim
PHOTO LAINNYA
paparazzi
Bawakan Lagu Tompi, Nadya Tampil Anggun
More Stories
Live Streaming
Latest News
Belum Mati, Industri Vinyl Siap Menghentak Dominasi Penjualan Musik Digital
Sunu
Cuek
Dikabarkan Nikahi Umi Pipik
Kostum Superman Christopher Reeve & Batman Michael Keaton Dilelang
Sampai Sekarang Joey Jordison Tak Paham Kenapa Didepak dari Slipknot
Ruang Anda
SELFIE BARENG CELEB
Share foto atau video bersama artis favorit kamu.
Upload