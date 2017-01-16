Single Lay Me Down Dibawakan Paundra Dengan Powerful

Arif Julianto/okezone | Senin, 16 Januari 2017 WIB
Single Lay Me Down Dibawakan Paundra Dengan Powerful

Photographer

jul - Arif Julianto/okezone

Lokasi

Jakarta,

Kategori

Celebrity

Tags

Indonesia Idol Junior

Paundra tampil  powerful dengan bawakan Single Lay Me Down.
 

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